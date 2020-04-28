Армянский криминал диктует правила в Армавире - Новое расследование Евгения Михайлова

"Армянская" проблема российского Краснодарского края - это уже не новость. Юг России в последние годы все больше подпадает под влияние армянских кланов. На этом фоне цветет буйным цветом армянский сепаратизм, этнический криминал, а занятие представителями диаспоры высоких должностей сделало регион площадкой для криминальных игрищ.

Об одной из таких темных историй рассказал в своем очередном расследовании известный российский журналист, эксперт по международным конфликтам, лауреат премии Союза журналистов РФ Евгений Михайлов.

Видеосюжет "Армавир и его банда" рассказывает об откровенном рэкете с участием местных армян, в том числе подполковника Следственного отдела МВД России по городу Армавир Шахназарова.

"История в городе Армавир, о которой пойдет речь, затмевает многие преступления своей обыденностью, циничностью и клановостью, - говорит Евгений Михайлов. - То есть сращиванием преступников с некоторыми силовиками, связанными с ними кровными узами".

История действительно поражает тем, с какой наглостью действуют рэкетиры и как крепко армянство держит в своих руках правоохранительные и следственные органы Армавира. Оказавшемуся жертвой шахназаровых и мкртчанов российскому предпринимателю можно только посочувствовать.

С полной версией расследования можно ознакомиться на Youtube-канале "Журналистские расследования Евгения Михайлова".

Зульфугар Ибрагимов