Обвинения в связи с т.н. «геноцидом армян» направлены на достижение политических целей путем фальсификации истории

Обвинения и претензии, выдвинутые против Турции в связи с так называемым "геноцидом армян", основанные на враждебной догме армянских идеологов и поддерживаемые некоторыми государствами, направлены на достижение политических целей путем фальсификации истории.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в заявлении Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет).

"Политическая и правовая оценка событий и вынесение суждений без изучения исторических фактов, насаждение ненависти, исторической вражды и мести в коллективном сознании, ставит под угрозу право народов жить во взаимопонимании и мире. Конфликты в регионе, проблема беженцев и вынужденных переселенцев являются в основном логическими последствиями этих явлений. Современные международные отношения и все трагедии, которые произошли до сих пор, должны изучаться прозрачно и справедливо. В этом контексте заслуживает похвалы инициатива Турции о создании Совместной исторической комиссии для изучения событий 1915 года историками и с этой целью открыть архивы", - говорится в заявлении.

Как отмечается в заявлении, беспристрастное изучение и оценка исторических фактов учеными и исследователями позволит пролить свет на события, которые произошли 105 лет назад.

Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - совершила в 1915 году так называемый "геноцид" проживавших в Анатолии армян.