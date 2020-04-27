ОДКБ должна остудить воинственный гонор Армении

Последний дипломатический кризис, вызванный опровержением МИДом Армении комментария министра иностранных дел России Сергея Лаврова по процессу урегулирования нагорно-карабахского конфликта, является ярким свидетельством того, что Ереван не только не признает решения международных организаций, но и считает возможным бесцеремонно нарушать свои обязательства.

Ереван продемонстрировал беспрецедентный пример того, как он способен лгать и выставлять в неприглядном виде главного союзника по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Пашиняновское внешнеполитическое ведомство принялось дезавуировать слова Лаврова "есть Мадридские принципы, есть документы, которые готовились Российской Федерацией в 2010-2011 годах, так называемый Казанский документ". Пашиняновская команда хором пытается опровергнуть всю правду по переговорному процессу по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, свидетелями и участниками которого являются не только Азербайджан и сопредседатели Минской группы, но и высокопоставленные дипломаты ведущих стран мира - США, Франции и России.

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян, а в дальнейшем и пресс-секретарь министерства отвергли ранее согласованные в ходе переговорного процесса вопросы, фактически выставив министра иностранных дел России Лаврова и сопредседателей Минской группы обманщиками. Возбужденный глава армянского МИДа Мнацаканян на этом не остановился и пошел еще дальше. Он фактически выдвинул ультиматум, заявив об отказе от деоккупации и выдвинув требования, фактически направленные на срыв переговорного процесса.

"Хулиганская дипломатия", взятая на вооружении страной-агрессором Арменией, выраженная в наглой реакции МИД, является следствием безнаказанности, которую чувствует эта страна благодаря покровительству союзника по ОДКБ - России. Если даже оставить в сторону вопрос отказа от деоккупации территорий Азербайджана, удивляет надменное отношение к ведущей силе ОДКБ, под "зонтиком" которой держится вся безопасность Армении.

Ереванские политики уверены в своей безнаказанности не только за оккупацию территорий Азербайджана. Армения считает возможным не считаться с санкциями ЕС и США и заниматься контрабандой нефти из Ирана, предъявлять территориальные претензии к Грузии и Турции, готовить на своей территории террористов ППК и направлять их для совершения преступлений против Турецкой Республики.

Особо необходимо остановиться на отношениях Еревана с Москвой. Постоянная протекция и покровительство России воспитали у Еревана ложное чувство национального превосходства. В основу ведущей идеологии Армении легло возвеличивание свой истории, разжигание межнациональной розни, плагиат, воровство и присвоение исторического и культурного наследия соседних народов.

В Ереване фактически правит идеология фашизма. Достаточно взглянуть на 8-метровый памятник нацисту Нжде в центре Еревана или монумент террористу Тейлиряну. Воспитанная в духе национальной исключительности, армянская молодежь распространяет фашизм и на территории союзника, России, где в Армавире также возвели монумент фашисту Нжде. Интересно, с каким лицом исповедующая фашизм Армения будет праздновать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне? Как бы странно это не выглядело, но вся спесь армянского национал-фашизма держится на гарантиях ОДКБ и российской базе в Гюмри. Армения единственная из членов ОДКБ исповедует отличную от других стран-участниц идеологию - идеологию нацизма. При этом Ереван пытается манипулировать ОДКБ, периодически устраивая перестрелки на границе с Азербайджаном и надеясь указанный военно-политический блок в конфликт с Азербайджаном.

Выступая на последнем саммите ОДКБ, глава Армении Никол Пашинян заявил: "Мы совершенно искренни в своем стремлении к миру и готовы к конструктивному диалогу по мирному урегулированию конфликта. Мы продолжим переговоры в рамках единственного международно принятого переговорного формата сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которой ОДКБ неоднократно заявляла о своей поддержке. В этом контексте я хочу выразить особую благодарность российской стороне за сопредседательство в Минской группе ОБСЕ".

Последнее заявление главы МИД Мнацаканяна - это не только яркий пример лицемерия армянского руководства, но также показатель "благодарности" Еревана Москве.

Для чего ОДКБ нужна исповедующая фашизм страна-агрессор, оккупировавшая территорию соседа и ставшая убежищем для зарубежных террористов? Баку вправе потребовать от стран Организации однозначной оценки действиям Армении и даже исключения этой страны из числа членов этого блока.

Директор экспертного совета

Baku Network

Доктор философии

Эльхан Алескеров

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