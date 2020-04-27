Президент Ильхам Алиев наградил Ильхама Гулиева орденом "За службу Отечеству"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о награждении Ильхама Ардебиль оглу Гулиева орденом "За службу Отечеству" второй степени за заслуги в развитии сельского хозяйства в Азербайджане.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.