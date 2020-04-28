Хиджран Гусейнова: Поездка Президента Ильхама Алиева в Сумгайыт открывает большие возможности для развития города

В то время когда весь мир, включая Азербайджан, борется с пандемией COVID-19, и большинство стран мира столкнулись с экономическими трудностями, в нашей стране благодаря решительной воле Президента Ильхама Алиева продолжаются все социальные и инфраструктурные проекты.

Об этом в интервью Day.Az сказала депутат Милли Меджлиса (парламента) Хиджран Гусейнова.

Комментируя визит главы государства 24 апреля в город Сумгайыт, она отметила, что город растет и развивается день ото дня, и соответственно увеличиваются потребности населения.

"Одним из важных вопросов, интересующих население Сумгайыта, была бесперебойная подача газа. Ранее в Сумгайыте было затруднительно создание крупного промышленного кластера ввиду ограниченного объема газа. Распоряжением Президента Ильхама Алиева было выделено 80 миллионов манатов и проложена новая 60-километровая линия Агдере-Сумгайыт. Это позволило снабжать кластер Сумгайыт-Абшерон стабильным газом высокого давления и даже открывать большие возможности для развития Сумгайыта в будущем", - подчеркнула парламентарий.

Как отметила Гусейнова, Азербайджан является современной и стремительно разивающейся в мире страной, которая остается верна своей истории и традициям. Конечно, добавила она, развитие наблюдается как в Сумгайыте, так и в других городах и регионах страны.

"Тот факт, что за последние 16 лет Президент Ильхам Алиев посетил Сумгайыт более 20 раз, свидетельствует о внимании и заботе к этому региону. По указаниям главы государства в последние годы было принято много мер для развития города. Сегодня Сумгайыт стал современным промышленным центром, и на местных предприятиях работают тысячи человек. В результате Сумгайыт переживает процесс быстрого развития во всех областях, и благосостояние населения улучшается день ото дня.

Кроме того, 27 января текущего года Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту дорог в населенных пунктах Сумгайыта и новых жилых массивах. На эти цели из резервного фонда Президента Азербайджанской Республики было выделено 6,4 миллиона манатов", - напомнила Гусейнова.

Депутат также отметила, что в Сумгайытском технологическом парке функционирует более 10 заводов.

"В настоящее время в Сумгайытском химическом промышленном парке ведется строительство нескольких предприятий. Сюда вкладывают инвестиции как государственный, так и частный сектор. Строительство завода по производству прядильных красок, которое будет здесь построено, также имеет особое значение. Ковроткачество является очень важным проектом для развития нашей отрасли, и эта фабрика не только создаст новые рабочие места, но и окажет положительное влияние на развитие ковроткачества", - считает парламентарий.

В то же время строится стекольный завод, который также позволит нам устранить зависимость от импорта стекла. Также были построены заводы по производству полимеров и карбамида. "Эти два промышленных предприятия будут играть важную роль в развитии ненефтяной промышленности и роста ненефтяного экспорта", - считает парламентарий.

Депутат напомнила, что раньше в Сумгайыте была очень плохая экологическая ситуация, и он был одним из самых экологически загрязненных городов. Однако сегодня, добавила она, город стал намного чище и все новые предприятия соответствуют экологическим нормам.

"Сегодня инфраструктура города действительно обновляется, город улучшается, создаются большие возможности для людей. В то же время здесь реализуются новые проекты для вынужденных переселенцев. Конечно, все это делается для каждого гражданина страны, чтобы он мог жить лучше и комфортнее", - подчеркнула наша собеседница.

Гусейнова также отметила, что исполнительная власть города Сумгайыт успешно выполняет поручения и задачи Президента Ильхама Алиева и работает над улучшением условий жизни людей, живущих в Сумгайыте.

"В то время, когда в Азербайджане были зафиксированы первые случаи коронавируса, Президент Ильхам Алиев отметил, что защита уязвимой категории людей во время пандемии является наиболее важной проблемой, и мы должны поддерживать этих людей в рамках имеющихся возможностей.

С нашей стороны хочу отметить, что мы оказываем поддержку уязвимой категории людей в этом направлении при поддержке исполнительной власти города Сумгайыт, представителей городской организации партии "Ени Азербайджан", а также присоединившихся к нам мелких предпринимателей, и работа в этом направлении продолжается поэтапно", - заключила Хиджран Гусейнова.

Абдул Керимханов