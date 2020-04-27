Между Президентом Литвы Гитанасом Науседой и Президентом Ильхамом Алиевым состоялся разговор в формате видеосвязи

27 апреля между Президентом Литвы Гитанасом Науседой и Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым состоялся разговор в формате видеосвязи.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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