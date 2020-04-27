Афет Гасанова: Принятые в Азербайджане меры помогут стремительному восстановлению экономики после пандемии

Меры, принятые в Азербайджане в целях борьбы с пандемией коронавируса, важны не только для сегодняшнего дня страны, но также имеют большое значение с точки зрения восстановления экономики в период после пандемии. Предпринятые шаги помогут быстро восстановить экономическую активность, темпы социально-экономического развития страны.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Афет Гасанова.

Гасанова отметила, что пандемия коронавируса нанесла мировой экономике довольно серьезный ущерб, экономическая активность в мире значительно снизилась, торгово-экономические связи между странами ослабли. В то же время ввиду применяемых внутри стран ограничительных мер была приостановлена деятельность в сфере производства. Крупнейшие мировые компании находятся на пороге банкротства и вынуждены сокращать число работников. Ряд стран заявил о том, что в связи с пандемией они вынуждены влезать в долги.

Депутат подчеркнула, что в Азербайджане во избежание упомянутых проблем вовремя были приняты все антикризисные меры: "Параллельно с пресечением распространения вируса в стране, также были предприняты необходимые меры для предотвращения возникновения проблем в социально-экономической сфере и сфере занятости. Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 19 марта были созданы четыре рабочие группы для подготовки конкретных предложений с целью снижения негативного влияния коронавируса на экономику страны, макроэкономическую стабильность, занятость населения и на субъекты предпринимательства. Государство оказало предпринимателям финансовую помощь, за счет чего была сохранена занятость работников частного сектора. То, что в сложившихся условиях не было массовых увольнений, способствовало сохранению кадрового потенциала компаний".

По словам депутата, помимо этого, министерство экономики подготовило широкомасштабные предложения в связи с налоговыми льготами для предпринимателей, физических и юридических лиц, в том числе в связи со льготами по социальным выплатам: "Эти льготы крайне важны и позволяют сохранить бизнес-среду в стране. Осуществленные меры получили высокую оценку также международных организаций. Согласно прогнозу Международного валютного фонда, если в результате пандемии спад в глобальной экономике в 2020 году составит три процента, в экономике стран-нефтеэкспортеров Среднего Востока и Центральной Азии - 3,9 процента, то для Азербайджана данный показатель прогнозируется на уровне всего лишь 2,2 процента".

Гасанова подчеркнула, что эти антикризисные меры стали возможны благодаря большим успехам азербайджанской экономики, достигнутым до сегодняшнего дня: "Азербайджан осуществил все эти меры исключительно за счет своих внутренних ресурсов. Благодаря государственной поддержке, ни один предприниматель, юридическое или физическое лицо не прекратили деятельность. Уже с 27 апреля функционирование ряда сфер восстанавливается. Верю, что в ближайшие дни будет восстановлена деятельность остальных сфер экономики, и жизнь вернется в нормальное русло".