https://news.day.az/politics/1228741.html Противотанковые подразделения ВС Азербайджана проводят тренировки с боевыми стрельбами - ФОТО - ВИДЕО
Противотанковые подразделения ВС Азербайджана проводят тренировки с боевыми стрельбами - ФОТО - ВИДЕО
Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2020-й год, в учебных центрах и на полигонах проводятся учебные тренировки противотанковых подразделений с боевыми стрельбами.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе минобороны, личный состав выполняет нормативы по развертыванию и занятию огневых позиций на местности, обнаружению целей, корректированию огня, а также быстрой смене огневых позиций.
Противотанковые подразделения также проводят боевые стрельбы по целям, имитирующим бронетехнику условного противника.
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