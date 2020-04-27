Противотанковые подразделения ВС Азербайджана проводят тренировки с боевыми стрельбами

Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2020-й год, в учебных центрах и на полигонах проводятся учебные тренировки противотанковых подразделений с боевыми стрельбами.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе минобороны, личный состав выполняет нормативы по развертыванию и занятию огневых позиций на местности, обнаружению целей, корректированию огня, а также быстрой смене огневых позиций.

Противотанковые подразделения также проводят боевые стрельбы по целям, имитирующим бронетехнику условного противника.