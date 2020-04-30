Строительство второго газопровода обеспечит еще более быстрое развитие Сумгайыта

Строительство второго альтернативного газопровода обеспечит Сумгайыт устойчивым газоснабжением, а также улучшит поставки сырья крупным производственным предприятиям и снизит их себестоимость.

Об этом Day.Az сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Мушвиг Мамедли.

По мнению нашего собеседника, данные шаги повысят удовлетворенность местного населения и обеспечат устойчивое развитие региона.

"Сумгайыт в настоящее время является одним из наиболее динамично развивающихся городов Азербайджана. Среди основных мер, предпринимающихся для развития города, можно выделить развитие промышленного потенциала; реализуемые инфраструктурные проекты; водоснабжение, меры по улучшению экологической ситуации, крупные газовые проекты, а также работы по благоустройству города.

Все вышеперечисленные меры вдохновляют жителей Сумгайыта. Это повышает нашу уверенность в том, что как Сумгайыт, так и весь Азербайджан переживут пандемию, а наш экономический рост будет продолжаться", - заключил Мушвиг Мамедли.

Напомним, что 24 апреля на территории Абшеронского района состоялось открытие магистрального газопровода, проложенного из села Агдере Хызинского района в город Сумгайыт.

В церемонии открытия принял участие Президент Азербайджанa Ильхам Алиев.

Затем Президент Ильхам Алиев открыл магистральный газопровод и встретился с группой представителей общественности Сумгайыта.

Абдул Керимханов