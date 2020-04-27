Благодарственные письма Президенту: Ваши решительные шаги – наглядный пример Вашей любви, заботы о народе

Со всех уголков республики граждане направляют в адрес Президента Ильхама Алиева письма благодарности. Они отмечают, что приветствуют работу, проводимую в нашей стране по борьбе с коронавирусом, внимание и заботу главы государства о народе.

Day.Az со ссылкой на сайт Президента представляет часть этих писем.

Вынужденная переселенка из Губадлинского района Гезяль Абдуллаева пишет: "Уважаемый господин Президент, даже самые развитые в области здравоохранения страны бессильны в борьбе с пандемией, охватившей весь мир. Хотя некоторые страны безразличны к этой ситуации, в результате Вашей дальновидной политики и поручений в Азербайджане были предприняты важные шаги для уменьшения воздействия и ограничения масштабов пандемии, наше государство направило все ресурсы на предотвращение распространения вируса и устранение его последствий. Все это доказывает, что в центре Вашей мудрой политики стоит гражданин Азербайджана и его благополучие.

Господин Президент, как гражданин, благодарю Вас за заботу о народе. Верю, что наш народ, а также человечество скоро будут спасены от этого бедствия. Вы поддерживаете наш народ в эти трудные дни, а народ всегда рядом с Вами. Как член семьи военнослужащего, сестра шехида выражаю Вам признательность. Пусть Аллах защитит Вас и Вашу семью. Мы гордимся Вами".

Жительница Хызинского района Шукюфа Талыбова: "Уважаемый господин Президент, как пожилая мать, 52 года проработавшая библиотекаршей в селе Бахышлы Хызинского района, от членов моей семьи и жителей нашего села поздравляю Вас и Мехрибан ханым с началом месяца Рамазан. Мы восхищаемся Вашими неустанными и мудрыми шагами по уничтожению невидимого врага, который охватил мир, а также нашу страну, Вашей смелостью в деле защиты здоровья нашего народа, повышения его благосостояния. Верим, что под Вашим руководством, при непосредственном содействии Мехрибан ханым мы победим врага. Господин Президент, действительно, вместе мы сильнее!".

Ученица Агджабединского района Зарифа Джафарзаде пишет: "Уважаемый господин Президент, я пишу Вам это письмо от имени учеников полной средней школы номер 11 имени М.Аранлы города Агджабеди. Сегодня пандемия коронавируса, которая потрясла весь мир, влияет на нормальную жизнь нас, учащихся. В настоящее время наиболее развитые страны мира борются с этим вирусом. Но отрадно, что наша Родина, Азербайджан, входит в число стран, которые меньше всего пострадали от этой пандемии.

Господин Президент, это именно результат Ваших превентивных мер. Вы своей работой еще раз подтвердили, что являетесь Президентом каждого азербайджанца. В настоящее время мы продолжаем наши уроки в онлайн формате.

Господин Президент, мы, учащиеся, с чувством гордости говорим, что как хорошо, что являемся гражданами Азербайджана, как хорошо, что у нас есть такой Президент, как Вы. Как учащиеся Агджабединского района, заверяем Вас в том, что будем достойными гражданами нашей Родины".

Аксакалы Гусарского района Вахид Мехдиханов, Джаваншир Нурмамедов, Видади Севзиханов, Фахраддин Гачабеков, Давуд Давудов, Шербет Гарибов и Сенан Халилов пишут: "Уважаемый господин Президент, под Вашим руководством Азербайджан вошел в ряды самых могущественных стран мира и приобрел большой авторитет на международной арене. Продолжая политический курс общенационального лидера Гейдара Алиева, Вы, как мудрый лидер, работаете на здоровье и счастье азербайджанского народа в эти трудные времена. В то время, когда мир столкнулся с пандемией коронавируса, Вы принимаете все необходимые меры для защиты наших людей от этого зла. Предотвращение распространения вируса, пребывание дома лиц старше 65 лет для защиты здоровья пожилых людей, организация услуг для них через социальных работников, оказание помощи нуждающимся, назначение пособий для безработных, создание оплачиваемых общественных рабочих мест, строительство новых больниц и расширение сферы услуг здравоохранения, поддержка предпринимателей и другие меры являются ярким подтверждением Ваших слов "Я буду Президентом каждого гражданина Азербайджана".

В эти трудные дни Вы максимально добились того, чтобы важные области для нашей страны не отставали от развития. Мы, гусарцы, уверены, что скоро одолеем этот трудный период. Да поможет Вам Аллах! Да защитит Вас Всемогущий Аллах!".

Ханлар Агабеков из села Беюк Дехне Шекинского района: "Уважаемый господин Президент, меры, которые Вы принимаете для уменьшения воздействия глобальной пандемии коронавируса на нашу страну, заслуживают одобрения. Мы очень гордимся тем, что проекты, которые выражают нашу солидарность со всем миром, сейчас одобряются и повторяются во многих развитых странах. Также уделение внимания всем слоям населения в стране усиливает доверие к Вам. От имени нашей семьи выражаем Вам благодарность за внимание и заботу. Желаем Вам, Мехрибан ханым Алиевой и Вашим детям здоровья и успехов".

Гюнай Мамедова из Ясамальского района города Баку пишет: "Уважаемый господин Президент, с момента распространения пандемии коронавируса в Азербайджане до настоящего времени Вы смогли максимально защитить нашу страну и народ от возможных потерь, спасти экономику от ущерба. Позитивно оценивая меры, принятые правительством по Вашим поручениям, выражаю бесконечную признательность и благодарность Вам, членам Вашей семьи и всем государственным структурам. От имени всех предпринимателей выражаю особую признательность за материальную помощь, оказанную нам во время карантина. Эта помощь в настоящее время свела к минимуму материальные затруднения многих семей. Все это наглядно свидетельствует о том, что Вы внимательны к гражданам, прежде всего думаете о здоровье людей, солидарны с народом. Молю Аллаха об исполнении всех Ваших желаний и вознаграждении за добрые дела в отношении нашего народа. Да хранит Аллах Вас, Ваших близких и весь наш народ!".

Вынужденный переселенец Васиф Агаев, проживающий ныне в поселке Келентерли Бардинского района, пишет: "Уважаемый господин Президент, как сельский житель и вынужденный переселенец в этом письме пишу Вам искренние слова от всей души. Все важные шаги по сохранению здоровья азербайджанского народа, Ваша дальновидность свидетельствуют о том, что Вы являетесь гениальным руководителем государства. Хочу подчеркнуть, что никакая болезнь, даже пандемия коронавируса, не сможет потрясти наш народ. Ведь над нами развевается наш трехцветный флаг, а во главе государства - такой мудрый Президент, как Вы, и такой Первый вице-президент, как Мехрибан ханым. Материальная и моральная поддержка, оказываемая нашему народу, придает стимул нашему единству. Мы признательны Вам, господин Президент! Да хранит Аллах Вас и Вашу семью! Да здравствует наш Президент!".

Афлатун Садыхов из села Телавар Ярдымлинского района пишет: "Уважаемый господин Президент, меня побудило к написанию этого письма чувство гордости, испытываемое мною в период тяжёлых испытаний. Это чувство вселяете в нас, в каждого гражданина Азербайджана, - Вы. Каждое Ваше выступление, каждое слово, практические шаги, терпение и спокойствие воодушевляли нас в эти дни, усиливали желание жить и дух борьбы. Как хорошо, что Аллах даровал Вас нам. Из этих тяжёлых испытаний нас мог вывести лишь человек, прошедший школу великого лидера Гейдара Алиева. Я признателен Вам за все, господин Президент! Живите тысячу лет! Мы всегда с Вами. Да хранит Аллах Вас, членов Вашей семьи и людей, любящих Вас!".

Фермер из Огузского района Васиф Умаров пишет: "Уважаемый господин Президент, выражаю Вам признательность за то, что были вместе с народом в дни смертельной опасности, за меры, предпринятые Вами по предотвращению распространения пандемии COVID-19 в нашей стране. Верим, что наш народ скоро избавится от этой беды, наша жизнь войдёт в прежнее русло. Многоуважаемый Президент, мы, фермеры, одобряем проводимую Вами политику. Ведь, как было сказано Вами, вместе мы сильны. Да хранит Вас Аллах!".

В письме, направленном Президенту представителями интеллигенции села СеркерСамухского района, говорится: "Уважаемый господин Президент, Ваша бесценная поддержка нашего народа во время столкновения нашей планеты с невидимым злом, проводимая Вами работа, создала почву для преодоления этих испытаний нашим государством с минимальными потерями. От имени представителей интеллигенции села Серкер выражаем Вам признательность за ценность, продаваемую Вами нашему народу и всем азербайджанцам мира. Действительно, мы сильны вместе в эти тяжёлые дни. Да хранит Вас Аллах!".

Представители интеллигенции поселка Институт Самухского района пишут: "Уважаемый господин Президент, отрадно, что благодаря Вашей дальновидной политике, превентивным мерам, принятым в Азербайджане во время стремительного распространения пандемии коронавируса в мире, было предотвращено расширение инфекции в нашей стране. То, что Вы прежде всего думаете о здоровье и безопасности азербайджанского народа, принимаете своевременные решения в этой сфере, спасло наш народ от этой беды. Каждым решением, принятым в период самоизоляции, каждым подписанным распоряжением, Вы доказали, что находитесь рядом с гражданами Азербайджана, как истинный руководитель, лидер, думаете о каждом члене общества, заботитесь о нем. Так, предоставление единовременных пособий малообеспеченным семьям, погашение оплаты за образование за счёт государственного бюджета студентам из уязвимой группы населения, повышение льготного лимита в период увеличения потребности в электроэнергии, льготы в коммунальных расчетах, выделение льготных субсидий лицам, занимающимся сельским хозяйством, укрепили нашу веру в Президента, государство. Господин Президент, мы, представители интеллигенции Самухского района, отзываемся на Ваши призывы, уверены, что соблюдая все правила, демонстрируя национальное единство, скоро полностью спасёмся от этой беды".

Жительница Зардабского района Шафаг Сафалиева: "Господин Президент, окружение всех прослоек населения большим вниманием и заботой государства в нашей стране является важной составной частью социальной политики, проводимой в Азербайджане. Как было отмечено Вами, в центре государственной политики находится благополучие и интересы граждан. Оперативные меры, принимаемые в Азербайджане в рамках борьбы с пандемией коронавируса нового типа, является ярким выражением ценности, придаваемой Вами гражданам. Мы благодарны Вам за то, что Вы оказали азербайджанскому народу как материальную, так и моральную поддержку в этих тяжёлых условиях".

Зохраб Сулейман из города Сумгайыт пишет: "Уважаемый господин Президент, на фоне того, что охватившая весь мир пандемия коронавируса привела в плачевное состояние даже самые развитые страны, ситуация, царящая в Азербайджане, радует нас. Осуществляемая Вами целенаправленная политика и предпринимаемые превентивные меры являются примером для стран мира. Мы - молодежь поддерживаем все Ваши шаги, заявляем, что всегда находимся рядом с Вами. Благодаря Вам наша страна в скором времени победит эту болезнь и вступит в новый этап развития. От имени руководства и профессорско-преподавательского состава, а также студентов Бакинской высшей школы нефти выражаем Вам признательность".

Школьник из города Баку Зияд Агаев: "Господин Президент, я, как представитель азербайджанской молодежи, одобряю и поддерживаю Вашу политику. К сожалению, в 2020 году планета, в том числе, являющаяся ее частью, наша Родина столкнулись с большим бедствием. Однако уверены, что благодаря Вашей мудрой политике мы избавимся от этой беды. Я люблю Вас как члена своей семьи. Да дарует Аллах Вам и Первому вице-президенту Мехрибан ханым здоровья. Да хранит Вас Аллах! От имени всех учеников школы номер 252 имени Таира Гаджиева выражаю Вам благодарность и признательность. Вместе мы сильнее!".

Гюнай Гурбанова из города Шеки: "Уважаемый Президент, мы поддерживаем все шаги, предпринимаемые под Вашим руководством в нашей стране в тот период, когда весь мир столкнулся с пандемией коронавируса. Выражаем Вам глубокую признательность за всю работу, проводимую по предотвращению распространения инфекции в нашей стране.

Господин Президент, Вы с того момента, как ощутили угрозу, находитесь рядом с народом. Осуществляемые меры, оказываемая населению поддержка, помощь еще раз доказывают, что Вы действительно являетесь истинным патриотом Азербайджана. Построенные за короткое время больницы, предприятия по производству спирта и медицинских масок показывают, что Вы служите народу. Уважаемый Президент, желаем Вам успехов в Вашей ответственной и почетной деятельности. Да хранит Аллах Вас и Вашу семью!"

Али Бабаев пишет из Сабаильского района Баку: "Уважаемый господин Президент, я, как гражданин, выражаю Вам глубокую признательность за предпринятые превентивные меры по предотвращения распространения в нашей стране пандемии COVID-19, охватившей весь мир. Азербайджан, предпринимая превентивные меры, смог предотвратить распространение вируса, перед которым даже самые крупные государства мира оказались в беспомощном положении. В последние дни число больных, выздоровевших от вируса, превалирует над числом зараженных им, что дает основание говорить это.

Господин Президент, выражаю Вам благодарность за решительные меры, предпринимаемые во имя здоровья граждан Азербайджана, желаю успехов в Вашей ответственной и почетной деятельности. Да хранит Вас Аллах для нашего народа! Вместе мы сильнее!"

Жительница Насиминского района города Баку Пюстаханым Тагизаде: "Уважаемый Президент, под Вашим руководством были предприняты очень важные превентивные меры по борьбе с пандемией и продолжают предприниматься. Мы всегда были свидетелями того, что в трудных ситуациях государство всегда находится рядом со своим гражданином. В целом, в нашей стране, в подлинном смысле слова, существует полное доверие между гражданином и государством. На примере Фонда поддержки борьбы с коронавирусом мы вновь стали свидетелями этого. Кроме того, не забывая о предпринимателях пострадавших от эпидемии и ее последствий, государство оказало им финансовую поддержку. Вы обратились к предпринимателям, сказали, чтобы они не увольняли своих работников. Потому что в нынешних условиях это сможет противоречить нашим инициативам солидарности. Читая эти призывы, еще раз убедился, что Aзербайджанское государство находится рядом с каждым гражданином и беспокоится о судьбе каждого из нас. Конечно, Ваши решительные шаги являются наглядным свидетельством Вашей любви к народу, внимания и заботы о нем. Именно это является наглядным свидетельством дальновидной политики, основу которой заложил великий лидер Гейдар Алиев, единства и солидарности народа с государством, государства с народом. Должен отметить, что азербайджанское государство не только в трудные дни, но и во все периоды строит свою политику на человеческом факторе. Все делается для народа, для благосостояния граждан, их беззаботного, счастливого будущего. Благодарю Вас за проявленные внимание и заботу".

Из Зардабского района пишет Вафа Байрамова: "Уважаемый господин Президент, осуществляемая Вами всегда, в том числе, в эти трудные дни работа во благо Родины, народа очень радует нас. Весь наш народ с чувством огромной благодарности воспринимает решительные шаги, предпринимаемые по предотвращению распространения в нашей стране пандемии коронавируса, охватившей весь мир. От всей души благодарим Вас за всю работу по защите здоровья наших граждан. Верим, что и наш народ, и, в целом, все человечество в скором времени избавятся от этой беды. Да хранит Аллах Вас и наш народ! Вместе мы сильнее!

Вынужденная переселенка, проживающая ныне в Сабирабадском районе, Сабина Исмаилова пишет: "Уважаемый господин Президент, предпринимаемые под Вашим руководством последовательные и целенаправленные меры с целью предотвращения распространения в нашей стране пандемии коронавируса, охватившей весь мир, очень радуют меня, как вынужденную переселенку. Ваши дальновидные и решительные меры избавили нас от горькой судьбы, выпавшей на долю развитых стран мира. Азербайджан находится в одном ряду со странами, потерпевшими самый минимальный ущерб от пандемии коронавируса, и это произошло именно благодаря предпринятым Вами превентивным мерам. Ваш призыв "Вместе мы сильнее!" еще раз вызывает у нас уверенность в нерушимости единства народа и руководства. Азербайджанский народ ощутил в Вашем лице и лице Мехрибан ханым отцовскую заботу, материнское сострадание, которые защищают своего ребенка от угрозы.

Уважаемый господин Президент, мы уверены, что благодаря проводимой Вами правильной политике, принятым верным решениям, предпринимаемым решительным мерам наша страна полностью избавится от этой пандемии и под Вашим руководством опять вернемся к светлым дням, будем добиваться ярких успехов".

Cтудентка из города Мингячевир Эльмира Гусейнли: "Уважаемый господин Президент, от имени студентов Мингячевирского государственного университета сочла своим долгом обратиться к Вам. Все, что я написала в этом письме, - это искренние мнения моих друзей-студентов. Ваши решительные шаги, предпринятые в борьбе с коронавирусом, распространившимся по всему миру, еще раз доказали высокую оценку, придаваемую Вами гражданам Азербайджана. Благодаря Вам наш родной Азербайджан смог стать примером в мире и в этой области. Хотя мы, студенты, остаемся дома, соблюдая требования карантинного режима, мы стараемся получить дистанционное образование, учиться у наших учителей, формироваться как специалисты, достойные нашего государства, народа и Президента. Мы, студенты, очень рады, что в своих выступлениях Вы призываете к единству и солидарности. Каждый из нас верит, что благодаря Вам эти трудные дни скоро закончатся. Мы гордимся Вами и Мехрибан ханым Алиевой. Мы рады, что у нас есть такой мудрый Президент, как Вы. Мы счастливы, что у нас такой Лидер. Мы всегда с Вами в Вашей почетной и ответственной деятельности, которая служит обеспечению светлого будущего студентов и молодежи".

Житель Гобустанского района Рашад Халилзаде: "Уважаемый господин Президент, выражаю Вам признательность за то, что Вы всегда, в том числе и в нынешней сложной ситуации, находитесь рядом с нашим народом, всегда заботитесь о нем. К счастью, в результате Вашей дальновидности ситуация в Азербайджане намного лучше, чем в других странах. Я, как и другие представители молодёжи всегда поддерживаем Вашу успешную политику, объединяемся под лозунгом "Вперед с Ильхамом Алиевым".

Господин Президент, от имени моей семьи, родственников выражаем Вам глубокую благодарность. Да здравствует наш Президент Ильхам Алиев! Да дарует Вам Аллах долгих лет жизни, здоровья".

Яшар Мамедов из Балакенского района выражает признательность главе государства такими словами: "Многоуважаемый господин Президент, Ваши решения, опирающиеся на высокую дальновидность, здравый смысл, серьезные теоретические и практические аналитические навыки, большой политический опыт, глубокое мышление, Ваши шаги, предпринимаемые в деле охраны здоровья и обеспечения безопасности нашего народа, превентивные и неотложные меры уже дают свои результаты. То, что в борьбе с пандемией коронавируса, ставшей общечеловеческой бедой, мы можем с минимальным ущербом преодолеть положение, при котором развитые государства мира так беспомощны, в том числе улучшение обеспечения необходимыми медицинскими средствами, оборудованием и принадлежностями, ввод в эксплуатацию в нашей стране за последнее время объектов здравоохранения, отвечающих современным требованиям, привлечение к идущим процессам наших врачей, ученых-медиков, работающих за рубежом, Ваше внимание и забота о благосостоянии народа с одобрением воспринимаются общественностью.

Господин Президент, Вы можете быть уверены в том, что Ваш призыв "Вместе мы сильнее!" жители Балакена превратили Ваш призыв в образ жизни. Мы и впредь будем прилагать усилия и всегда будем поддерживать Вашу дальновидную политику, рассчитанную на надежное и процветающее будущее и социальное благополучие независимого, сильного государства и народа Азербайджана. Да хранит Аллах всегда Вас и Вашу семью во имя более здорового и процветающего будущего нашего народа!".

Учителя из Самухского района Бести Махмудова, Гейчек Намазова и Кямаля Мустафаева пишут: "Уважаемый господин Президент, распространение в нашей стране охватившей весь мир пандемии коронавируса было неизбежно. Но в результате Вашей напряженной работы и заботы о народе мы приближаемся к тому, чтобы преодолеть эту беду с минимальными потерями. В борьбе с вирусом, приведшим к смерти тысяч людей в ведущих странах мира, тесно сплотившись вокруг Вашего политического курса, мы участвуем в Вашей успешной борьбе. В период, когда школы закрыты, мы, учителя, делаем все возможное для организации дистанционного образования, стараемся поддержать Вас в борьбе с вирусом. От имени педагогического состава школы-лицея номер 1 нашего района выражаем глубокую благодарность за то, что Вы окружили нас такой заботой".

Жительница города Баку, профессор Таира Аллахъярова пишет: "Наш уважаемый и дорогой Президент, господин Верховный главнокомандующий, внезапно возникшая пандемия COVID-19 создала хаос в мировом порядке, поставила государственное управление и политических лидеров перед лицом тяжелого испытания.

Решения, принятые под Вашим руководством в Азербайджане за последние несколько месяцев, продвинули наше государство в борьбе с этим злом. Призывами "Национальное единство и солидарность", "Вместе мы сильнее!" Вы мобилизовали самые возвышенные ценности, которым обладает наш народ. Благодаря сегодняшней поддержке азербайджанцы вновь осознали, что являются самым прекрасным народом в мире. Антикризисные меры Азербайджана демонстрируются миру в качестве примера. Ваша стратегия, в центре которой стоит здоровье и благосостояние народа, будет еще долго изучаться и войдет в историю как предмет анализа.

Господин Президент, наше тесное единство вокруг Вас в борьбе с пандемией еще больше укрепит "национальный иммунитет" народа против всех угроз. Флаг Азербайджана, который с хорошими показателями стоит в первых рядах глобального индекса борьбы с коронавирусом, под руководством Верховного главнокомандующего будет развеваться в Карабахе, Ханкенди и Шуше. Желаем Вам и Вашей семье, нашему народу крепкого здоровья во имя нашей сильной государственности и процветания".