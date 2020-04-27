Эльмар Мамедъяров провел телефонный разговор с кыргызским коллегой

Между министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и министром иностранных дел Кыргызстана Чингизом Айдарбековым состоялся телефонный разговор.

Как сообщили в понедельник Day.Az в МИД, в ходе беседы стороны обсудили повестку сотрдуничества в двустороннем и многостороннем форматах.

Министры, затронув сложившуюся ситуацию, обменялись мнениями о мерах, принятых в обоих государствах в рамках борьбы с пандемией COVID-19, и в этой связи подчеркнули важность взаимной поддержки, сотрудничества и обмена опытом.

В ходе телефонной беседы были обсуждены перспективы сотрудничества Азербайджана и Кыргызстана в рамках различных международных организаций и выражено согласие по продолжению усилий в данном направлении.