Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Абузара Халафова

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной заслуженного деятеля науки, профессора Абузара Алы оглу Халафова, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В некрологе говорится:

"Образовательную общественность Азербайджана постигла тяжелая утрата. 27 апреля 2020 года на 89-м году жизни скончался известный исследователь в области библиотечного дела в Азербайджане, заслуженный деятель науки, персональный пенсионер Президента Азербайджанской Республики, доктор исторических наук, профессор Абузар Алы оглу Халафов.

Абузар Халафов родился 25 декабря 1931 года в селе Джиль Гёйчинского уезда Западного Азербайджана. Окончив среднюю школу в селе Тохлуджа Гёйчинского уезда, он в 1950-1955 годах получил высшее образование на библиотечном отделении филологического факультета Азербайджанского государственного университета.

Начав трудовую деятельность в 1955 году в Азербайджанском государственном университете, Абузар Халафов связал всю последующую судьбу с этим учебным заведением, работал здесь в должности преподавателя, старшего преподавателя, доцента и профессора. В 1961 году защитил кандидатскую, а в 1975 году - докторскую диссертацию на тему истории библиотечного дела в Азербайджане. Абузару Халафову принадлежат неоценимые заслуги в создании факультета, осуществляющего подготовку в нашей республике кадров библиотекарей-библиографов и библиотекарей с высшим образованием. С активным участием Абузара Халафова библиотечное отделение Азербайджанского государственного университета в 1962 году превратилось в самостоятельный факультет, и он был избран первым деканом факультета. В 1962-1970-х и 1980-1995-х годах Абузар Халафов осуществлял плодотворную деятельность в должности декана данного факультета, а на протяжении длительного времени - с 1963 по 2016 годы - заведующего кафедрой библиотековедения университета.

Путь становления и развития книжной и библиотечной культуры в Азербайджане занимал важнейшее место в исследованиях профессора Абузара Халафова, представляющих научно-практическое значение для библиотечно-информационной деятельности. Своими многочисленными исследованиями, посвященными различным проблемам организации библиотечного дела в нашей стране, ученый сыграл важную роль в построении данной сферы на научных основах. Его мысли и суждения, связанные с формированием областей библиотековедения, а также подготовкой библиотечных работников широкого профиля, внесли вклад в оптимальное решение вопросов в этом направлении.

Абузар Халафов являлся автором около 500 работ, в том числе монографий, учебников и учебных пособий, посвященных истории библиотечного дела, теории и методике библиотековедения. Он уделял особое внимание подготовке высококвалифицированных специалистов. Его воспитанниками являются большинство сформировавшихся в республике кадров по библиотековедению и библиографиоведению.

Богатая научно-педагогическая деятельность профессора Абузара Халафова получила достойную оценку. Он был удостоен почетных званий "Заслуженный работник культуры" и "Заслуженный деятель науки", высоких наград независимой Азербайджанской Республики - орденов "Шараф" и "Шохрат".

Память об Абузаре Алы оглу Халафове, авторитетном педагоге и ученом, отзывчивом человеке, навсегда останется в сердцах всех, кто его знал.

Аллах рехмэт элясин!"

Под некрологом подписались Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, Али Асадов, Сахиба Гафарова, Самир Нуриев, Эльдар Азизов, Фарах Алиева, Джейхун Байрамов, Эльчин Бабаев, Анар Искендеров, Иззат Рустамов, Керим Тахиров.