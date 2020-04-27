https://news.day.az/politics/1228871.html Определился состав Комитета межпарламентского сотрудничества ЕС-Азербайджан
Определился состав Комитета межпарламентского сотрудничества ЕС-Азербайджан
Определился состав и руководитель Комитета межпарламентского сотрудничества ЕС-Азербайджан.
Как сообщили в понедельник Day.Az в Милли Меджлисе (парламент), депутат парламента Джаваншир Фейзиев избран руководителем делегации.
В состав делегации вошли депутаты Севиль Микаилова, Кямал Джафаров, Эльман Насиров, Нурлан Гасанов, Эмин Гаджиев, Азер Керимли, Солтан Мамедов, Турал Гянджалиев, Шахин Сеидзаде и Эркин Гадирли.
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