Издана 96-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель»

Удобство граждан превыше всего. Поэтому закупаются самые современные автобусы, принимаются очень серьезные меры, связанные с транспортом и безопасностью. Продолжайте эту работу. В каждом уголке нашего города должны быть транспортные условия самого высокого уровня.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, эта цитата, вошедшая в 96-ю книгу изданного недавно многотомника "Ильхам Алиев. Развитие - наша цель", была озвучена главой государства 25 сентября 2019 года на церемонии открытия Транспортного обменного центра "Кероглу" Бакинского транспортного агентства.

Материалы, включенные в очередную книгу многотомника, ответственным за выпуск которого является академик Рамиз Мехтиев, охватывают август-октябрь 2019 года.

В 96-й книге моготомника собраны историческое выступление Президента Ильхама Алиева в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом на саммитах в Валдае и Ашхабаде в ходе его рабочих визитов в Российскую Федерацию и Республику Туркменистан, материалы, касающиеся встреч и переговоров с руководителями этих стран, обсуждений вопросов всестороннего сотрудничества, интервью телеканалам "Россия -24 " и " Россия-1 ".

В книгу вошли тексты подробных выступлений главы государства на церемонии, посвященной 25-летию "Контракта века" и Дня нефтяников, на VII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Баку и подробная информация о встречах и переговорах с прибывшими в нашу страну руководителями тюркоязычных государств.

В издание также сообщается о приеме Президентом Азербайджана высокопоставленных представителей России, Турции, Грузии, Беларуси, Китая, Франции, Швейцарии и других стран, Организации исламского сотрудничества и Международной финансовой корпорации.

На всех встречах и переговорах Президента Ильхама Алиева в качестве приоритетных поднимались вопросы урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в рамках норм международного права и территориальной целостности Азербайджана.

В 96-й книге читатель может ознакомиться с материалами об участии главы государства в церемониях открытия Бакинского государственного центра профессионального обучения промышленности и инноваций, 37-го чемпионата мира по художественной гимнастике и жилого комплекса "Гобу Парк -2", возведенного для вынужденных переселенцев в Гарадаге.

Поздравительные письма Президента нашему народу по случаю праздника Гурбан-байрамы, еврейской общины Азербайджана по случаю Рош ха-Шана и другие письма также включены в новую публикацию.

В книге имеются разделы "Примечания", "Персоналии", "Географические названия".

При подготовке 96-й книги, выпущенной "Азернешр", использованы материалы Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).