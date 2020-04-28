Стал известен состав азербайджанской делегации в ПА "Евронест"

Стал известен состав азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее "Евронест", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Главой делегации выбран депутат Милли Меджлиса (парламента) Азер Керимли.

В состав делегации вошли депутаты Малахат Ибрагимгызы, Таир Миркишили, Нурлан Гасанов, Хиджран Гусейнова, Рауф Алиев, Мушфиг Джафаров, Джаваншир Фейзиев, Турал Гянджалиев, Ильтизам Юсифов, Гудрат Гасангулиев, Рази Нуруллаев и Вугар Байрамов.