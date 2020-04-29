Развитие проекта "Север-Юг" и покупка Су-35 станут одними из приоритетов для России и Азербайджана после пандемии

Хотя распространение коронавирусной инфекции создало серьезные проблемы для организации сообщения между странами, сейчас международные игроки начинают активнее зондировать почву по поводу взаимодействия в транспортно-транзитной сфере.

Об этом сказал в комментарии Day.Az ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (Москва) Михаил Нейжмаков.

"Вспомним, что эта тема, наряду с возможным сотрудничеством с целью сдерживания пандемии, обсуждалась в ходе апрельского саммита Тюркского совета, проведенного онлайн по инициативе Азербайджана. Близкие по сути темы сохранения товарных потоков в российско-азербайджанской торговле и торгово-экономического сотрудничества наших стран поднимались и в ходе телефонных переговоров глав правительств России и Азербайджана Михаила Мишустина и Али Асадова", - сказал Нейжмаков, добавив, что за первые 20 дней апреля переговоры глав правительств проходили дважды.

По мнению нашего собеседника, данные переговоры между российским и азербайджанским премьерами могли затрагивать и темы развития МТК "Север-Юг". Во-первых, правительством РФ недавно создана "Дирекция международных транспортных коридоров" для экспертно-аналитического сопровождения именно данного проекта. Во-вторых, отметил Нейжмаков, вновь обозначены планы по развитию портовой инфраструктуры в российских регионах, выходящих к Каспийскому морю (прежде всего, предложение Минэкономразвития РФ по созданию в Астраханской области особой портовой экономической зоны с последующим ее расширением для создания Каспийского кластера). Подобные планы обсуждаются, несмотря на экономические проблемы на фоне пандемии и ситуации на нефтяном рынке, что может говорить о заметном уровне поддержки таких проектов в руководстве России, подчеркнул наш собеседник.

"В-третьих, обратим внимание, что тема МТК "Север-Юг" обсуждалась и в ходе телефонного разговора Президента Ильхама Алиева с его иранским коллегой Хасаном Роухани. То есть тема МТК "Север-Юг" остается в тренде. Другой важной темой для российско-азербайджанских контактов в посткоронавирусный период, на мой взгляд, будет военно-техническое сотрудничество. Недаром в начале апреля 2020 года, в период доминирования в международных контактах дистанционного формата, Россию посетила группа специалистов ВВС Азербайджана, в ходе визита обсуждалась возможность закупок азербайджанской стороной российских боевых самолетов", - сказал Михаил Нейжмаков.

Лейла Таривердиева