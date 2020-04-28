Граждане пишут главе государства: Мы еще раз увидели, что единство народа и Президента непоколебимо

Принятые Президентом Ильхамом Алиевым решения по предотвращению широкого распространения в Азербайджане пандемии коронавируса, работа, проводимая для защиты здоровья населения, с большим одобрением воспринимаются нашими гражданами. Граждане Азербайджана выражают признательность главе государства за это внимание и заботу, проявленную для того, чтобы спасти азербайджанский народ от этой беды, охватившей человечество, в адресованных ему многочисленных письмах.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет ряд писем, адресованных главе государства, ссылаясь на сайт Президента.

Ученица из Шамахинского района Айтен Адилова пишет: "Уважаемый господин Президент, когда я слушала в эфире адресованные Вам благодарственные письма, я тоже захотела выразить идущие от сердца искренние чувства. Мне 12 лет. Учусь в VI классе школы номер 9 имени М.Хади в Шамахе. Хочу сказать Вам "Большое спасибо!" за работу, проводимую в нашей стране против коронавирусной инфекции, распространенной в мире, в том числе и в Азербайджане. Благодаря Вам этот вирус был вовремя предотвращен в нашей республике. Вы приостановили уроки для того, чтобы защитить нас, детей. Однако несмотря на то, что мы остаемся дома, мы не отстаем от уроков. Я знаю, что Вы очень любите детей. Я тоже очень люблю Вас. Эту любовь я выражаю с большим энтузиазмом, читая стихи, посвященные общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и Вам, на всех мероприятиях, в которых принимаю участие с пяти лет. Говорят, что Аллах обязательно исполняет то, что просят у него дети. Моя мечта - видеть Вас, Азербайджан счастливым. Выражаю Вам признательность за то, что защищаете нас. Как хорошо, что Вы наш Президент. Мы гордимся Вами".

81-летний вынужденный переселенец из Зангиланского района, ветеран Карабахской войны, член Союза писателей Азербайджана Огтай Алекберов в своем письме говорит: "Уважаемый Ильхам Гейдар оглу, Вы, как достойный продолжатель идей великого лидера Гейдара Алиева, вместе с Первым вице-президентом Мехрибан ханым Алиевой формируете и день ото дня усиливаете единство между государством, народом и властью. Во время трудных испытаний Вы заботитесь и с глубокой любовью поддерживаете наших граждан, оказываете им материальную и моральную поддержку, зажигаете огонь надежды в сердцах людей. Вы несете на своих плечах тяжелое бремя Родины и народа. Ваши успешные реформы и проекты по улучшению социального положения граждан, Ваша многогранная деятельность очень ценны. Ваш глубокий интеллект, дальновидность, высокая культура, способность своевременно оценивать политические события в нашем глобализирующемся мире, снискали Вам уважение и почтение лидеров многих развитых стран. В результате Ваших своевременных превентивных мер в борьбе с коронавирусом, который охватил более 200 стран мира, у нас не так много человеческих потерь. Уверены, что наш народ объединятся, как кулак, и выйдет победителем в этой борьбе. Я написал в одном из своих стихотворений: "Кто разделяет с Родиной, народом трудности, тот вписывает имя в книгу человечности". Ваше имя будет вписано золотыми буквами в историю нашей Родины и народа. Вы заслуживаете самого глубокого уважения и почтения. Да хранит Вас Всевышний!".

Заслуженный учитель из села Биджо Агсуинского района Яшар Гараев: "Уважаемый господин Президент, весь азербайджанский народ, в том числе жители села Биджо Агсуинского района, искренне приветствуют Вашу внутреннюю и внешнюю политику, рассчитанную на успешное, счастливое будущее нашего народа, выражают Вам признательность. Сегодня дух великого лидера радуется, потому что Вы достойно служите народу, которому он принадлежал и которого любил. Вот почему наш народ воспринимает Вас как отважного сына отважного отца.

Дорогой Президент, проводимая Вами работа столь величественна и велика, что ее можно увидеть с любой точки мира. В последние годы в нашем селе также проделана большая работа. Построены здания школы и больницы, в наши дома проложены газопроводы и водопроводы, заасфальтированы проселочные дороги.

В эти неспокойные дни проявляется забота о малообеспеченном, уязвимом слое населения. От имени жителей села говорим Вам "Большое спасибо!" за все сделанное, выражаем Вам уважение и почтение".

Ученик из города Сумгайыт Саид Гудретли: "Уважаемый господин Президент, приветствую и выражаю Вам глубокую признательность за то, что Вы предвидели события и приняли превентивные меры. Эти меры предотвратили широкое распространение опасного вируса в Азербайджане. Верю, что благодаря Вам азербайджанский народ преодолеет эту пандемию, и наше государство будет процветать день ото дня. От своего имени выражаю Вам, соответствующим государственным структурам и проявившему единство народу признательность. Уважаемый Президент, спасибо за все, желаю Вам крепкого здоровья".

Учительница полной средней школы села Сарай Губадлинского района Зульфия Мамедова: "Уважаемый господин Президент, меры, принятые в связи с пандемией COVID-19, вызвавшей обеспокоенность во всем мире, являются олицетворением Вашей любви к нашему народу. Азербайджан в борьбе с коронавирусом не столкнулся с тяжелыми последствиями. Это стало возможным благодаря глубоким политическим, дипломатическим знаниям и патриотизму, которые Вы усвоили в школе великого лидера Гейдара Алиева. Пособия для малообеспеченных семей, лечение пациентов с коронавирусом за государственный счет, оплата за обучение студентов, относящихся к чувствительному слою населения, льготы на коммунальные платежи еще больше повысили доверие людей к Вам. Обращения, которые Вы и Первый вице-президент нашей страны Мехрибан ханым Алиева направили народу, доказали, что мы действительно сильны вместе. Да здравствует господин Президент! Желаю миру, нашей стране, Вам, Вашей семье и Вашим родным здоровой жизни. Выражаю Вам признательность".

Учащийся из села Джаирли Бардинского района Нурлан Ильяслы пишет: "Уважаемый господин Президент, пишу Вам из села Джаирли Бардинского района. Я ученик восьмого класса. Я и раньше писал Вам, будучи вдохновленным Вашей деятельностью. Меня сильно впечатлило Ваше решение оказать помощь людям, взявшим кредиты в банках. Как школьник и будущий защитник Родины, я не мог остаться в стороне и решил написать Вам. Ваша деятельность вдохновляет. Поэтому решил вновь написать и поблагодарить Вас.

Мы всей семьей поддерживаем Ваши распоряжения и указы решения по предотвращению у нас в стране коронавируса COVID-19. Благодаря предпринятым Вами мерам в стране среди населения потери минимальны, урон предпринимателям и фермерам компенсируется, у всех на виду меры для поддержания благосостояния людей.

Господин Президент, в это тяжелое время Вы стали для каждого из нас отцом, дедом, братом, родным человеком, относитесь к нам, как к своим детям, наши проблемы воспринимаете как собственные. А многоуважаемая Мехрибан ханым обратилась к нации со словами, которые заслуживают особого внимания. Она обратилась к азербайджанскому народу как мать, бабушка, сестра. С удовольствием прочел это обращение и еще раз убедился, что никогда не ошибался в своей любви к вам обоим.

Верю, что очень скоро с вирусом COVID-19 будет покончено и мы снова пойдем в школу. Хоть я и школьник, я всегда с Вами. Вы для меня очень родной человек".

Мехман Мехтиев и Адыль Халыгов из Хазарского района Баку пишут: "Уважаемый господин Президент, Вы еще раз оправдали надежду народа на Вас в период борьбы с коронавирусом, спасаете нас от большой беды. Мы поддерживаем Вас, желаем Вам успехов в Вашей почетной и ответственной работе. Предпринятые Вами упреждающие меры очень эффективны в борьбе с пандемией. Этот вирус появился неожиданно. Однако, как и ожидалось, Вы преодолели и эти трудности, защитили наш народ. Да поможет Вам Аллах!".

Житель Гаджигабульского района Назим Зейналов пишет: "Уважаемый господин Президент, в результате Вашей мудрой и дальновидной политики по снижению влияния пандемии коронавируса, охватившей весь мир, была проведена очень важная работа. Ваше высказывание "Важнее всего для меня сохранение здоровья гражданина Азербайджана, обеспечение его безопасности" выражает Вашу любовь и заботу о каждом гражданине Азербайджана в тяжелые дни как мудрого руководителя, главы государства. В Азербайджане с первого дня фиксирования вируса были мобилизованы все силы и объявлен карантинный режим. В своем обширном выступлении на Саммите Тюркского совета, проведенном по Вашей инициативе в формате видеоконференции, Вы призвали страны к сотрудничеству. Все это свидетельствует о том, что в центре проводимой Вами успешной политики находится гражданин Азербайджана, его благополучие. От имени жителей нашего района выражаем Вам признательность за самоотверженность и заботу о здоровье и безопасности нашего народа. В эти тяжёлые дни Вы являетесь опорой нашего народа, который опирается на Вас, гордится Вами. Мы гордимся тем, что у нас есть такой Президент, такой руководитель, как Вы, принимающий верные решения в трудную минуту, защищающий народ от опасности. Да хранит Вас Аллах!".

Фазиля Гурбанова из села Галагайын Сабирабадского района: "Уважаемый господин Президент, я инвалид по зрению. Однако вижу то, что Вы делаете для народа, как ведете нас в светлое будущее. Хочу выразить Вам признательность за спасение нас от страшной беды. Господин Президент, благодаря Вашей мудрой политике мы не только одержим победу над пандемией, но и очень скоро освободим наши оккупированные земли. Там где Вы все проблемы будут решены. Мой сын учится в Турции. Все азербайджанские студенты в Турции не чувствовали себя одинокими в эти тяжелые дни. Вы стали их опорой. Большое спасибо, будьте здоровы, господин Президент! Выражаю Вам особую признательность за заботу об инвалидах. Я горжусь Вами".

Хазратали Ибрагимов и Гатиба Ибрагимова из села Кочаскер Агстафинского района выражают признательность главе государства такими словами: "Многоуважаемый господин Президент, принятием гибких и своевременных мер в борьбе с пандемией коронавируса, охватившем весь мир и приведшим к многочисленным жертвам, Вы еще раз доказали, что находитесь рядом с гражданами. Также выражаю Вам признательность за подписание соответствующих распоряжений по улучшению социального благополучия малообеспеченной части общества. Да хранит Аллах Вас, Вашу семью и детей! Господин Президент, я, как гражданин, высоко ценю Ваши заслуги и заслуги Мехрибан ханым. От души верю, что благодаря принятым Вами мерам наш народ скоро избавится от этой напасти. Еще раз выражаю Вам глубокую признательность за все это внимание, заботу и поддержку. Да хранит Аллах Вас, Вашу семью, наш народ и наше сильное государство, основы которого заложены великим лидером Гейдаром Алиевым!".

Житель села Яныглы Товузского района Расим Годжаев пишет: "Многоуважаемый господин Президент, от имени своей семьи выражаю Вам признательность за то, что Вы создали такое сильное государство, а мы являемся гражданами этой страны. В то время, когда пандемия COVID-19 привела к кризису здравоохранения и социальному параличу в мире, Вы доказали, что Азербайджан действительно сильная страна. Вы предоставили единовременное пособие малоимущим гражданам во время резкого падения цены на нефть, дали поручения по улучшению благополучия граждан. Вы снова доказали, что зависимость нашей страны от нефти снизилась. Господин Президент, все это благодаря Вам. Я признателен Вам. Мы сильны с Вами!".

Учитель из Агдамского района Керим Новрузов пишет: "Уважаемый Президент, мы приветствуем эффективные меры, предпринятые Вами по защите азербайджанских граждан от последствий охватившей весь мир пандемии. Сегодня тот день, когда наш народ демонстрирует солидарность. В создавшихся условиях каждый должен делать все возможное на хорошем качественном уровне. Как учитель истории делаю все, что от меня зависит, для того, чтобы мои ученики не отстали в учебе. Кроме того, готов выполнить любое поручение государства для защиты нашего государства от этой беды. Желаю Вам крепкого здоровья, долгой жизни, успехов в деятельности во имя благополучия нашего народа. Вы идете праведным путем, это путь Гейдара Алиева, и мы с Вами на этом пути!".

Бейляр Азимов из Наримановского района города Баку пишет: "Уважаемый господин Президент, демонстрируемая Вами солидарность в знак поддержки мер по социальной изоляции, осуществляемых в последнее время с целью предотвращения распространения в Азербайджане инфекции COVID-19, превратившейся в беду всего человечества, а также по защите здоровья граждан высоко оцениваются нашим народом. Под Вашим руководством в республике предпринимаются превентивные меры в рамках борьбы с пандемией, осуществляются необходимые профилактические мероприятия по защите здоровья и обеспечению безопасности населения. Азербайджанская молодежь, присоединившаяся к инициативе по оказанию внимания и заботы лицам старше 65 лет по призыву Всемирной организации здравоохранения "Оставайся дома, спаси жизнь!" в связи с угрозой коронавируса, поддерживает предпринимаемые Вами решительные меры, внимание и заботу, проявляемые о народе. Медицинские работники особо интересуются нашими гражданами, находящимися как в больницах, так и проходящих лечение на карантине, прилагают все усилия для их скорейшего выздоровления и возвращения в свои семьи.

Господин Президент, мы уверены, что Вашим призывом "Вместе мы сильнее!" в скором времени победим коронавирус. От имени молодежи я выражаю признательность Вам и Первому вице-президенту Мехрибан ханым Алиевой, желаю успехов в Вашей самоотверженной деятельности во имя процветания независимого Азербайджана.

Житель села Даг Джеир Шемкирского района Муслим Агалиев: "Уважаемый господин Президент Ильхам Алиев, от имени нашей семьи и близких благодарим Вас за то, что в эти трудные времена находитесь рядом с народом, осуществляете важнейшие превентивные меры в борьбе с коронавирусом. Желаю здоровья уважаемой Мехрибан ханым, которая работает плечом к плечу с Вами, своей любовью к младшим и уважением к старшим является примером для каждого из нас, а также Вашим детям, которые своей позитивностью поддерживают молодежь.

Имя гениального общенационального лидера Гейдара Алиева, своими идеями оставившего нам в наследство великую политическую школу, всегда живет в наших сердцах. Конечно, человек, прошедший его школу, преданно служащий Родине Президент должен быть таким, как Вы. Я горжусь Вами. Вы достойно представляете нашу страну на очень престижных аренах, каждым своим шагом возвышаете Азербайджан. Желаю Вам успехов на этом славном пути, а нашему народу - счастливого, благополучного будущего. Мы вместе с Вами!

Господин Президент, моя самая заветная мечта - скорейшее освобождение оккупированных земель. Мы хотим видеть родной край освобожденным. Я каждый день молю Всевышнего об этом".

Житель города Сальян Джавид Самедли: "Господин Президент, главным гарантом достигнутых Азербайджаном успехов является внимание и поддержка человеческого капитала, в том числе, молодежи, обладающей высокими профессиональными навыками и интеллектуальным потенциалом. Потому что молодежь является силой, которая постоянно находится в поиске, стремится к новшествам и богата идеями. Вы, учитывая эти критерии, постоянно поддерживаете молодежь, создаете для них все возможности для развития.. Наша молодежь также использует эти возможности и занимает авангардную позицию в процессе развития общества. В эти трудные дни борьбы государства с коронавирусом молодежь также осознает возложенную на нее ответственность, серьезно соблюдает ограничительные меры, предпринимаемые в рамках особого карантинного режима. Вы стали опорой, поддержкой для нашего народа, делаете все возможное для нашей безопасности. Выражаем Вам и Мехрибан ханым бесконечную признательность за заботу и поддержку нашего народа".

Заур Гусейнов из села Шилевар города Лянкяран пишет: "Уважаемый господин Президент, осуществляемые сегодня в Азербайджане оперативные меры в рамках борьбы против коронавирусной инфекции являются наглядным примером зобыты государства о своих гражданах. В то время, когда страны мира испытывают большие трудности, вызванные пандемией коронавируса, работа, осуществляемая под Вашим руководством по защите здоровья азербайджанского народа, улучшения его благосостояния, в частности, широкомасштабные меры по социальной поддержке носят образцовый характер. Учреждение Фонда поддержки борьбы с коронавирусом, открытие новых больниц, начало строительства 6 больниц модульного типа вызывают уверенность в том, что Азербайджан преодолеет это бедствие, угрожающее всему миру, с самыми минимальными потерями. Осуществляемая мудрая политика, предпринимаемые правильные меры по борьбе с эпидемией одобряются ведущими государствами мира. От имени членов Профессионального союза работников Южного регионального центра Министерства по чрезвычайным ситуациям выражаем Вам признательность за Вашу деятельность, являющуюся примером для каждого гражданина страны, желаем успехов в деятельности. Мы уверены, что под Вашим руководством достойно преодолеем это испытание. Да хранит Аллах Вас, наш народ и наше государство!".

Из села Ховузлу Джебраильского района пишет Кочари Тумасов: "Уважаемый и дорогой Президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, Ваши слова "Я буду Президентом каждого азербайджанца" находят свое подтверждение в Вашей реальной деятельности в течение 17 лет по модернизации стремительно развивающегося Азербайджана во всех сферах. В период пандемии COVID-19 граждане Азербайджана еще раз убедились в том, что Вы не только являетесь Президентом каждого азербайджанца, но и являетесь родным, близким человеком опорой и поддержкой каждой азербайджанской семьи. Господин Президент, от своего имени и от имени моей семьи выражаю Вам признательность за то, что всегда поддерживаете наш народ. Как политический преемник общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, Вы достойно продолжаете внутреннюю и внешнюю политическую стратегию великого лидера. Желаю Вам успехов на этом славном пути, во всех делах во имя успешного будущего нашей страны. Поднимайте наш Азербайджан на вершины. Будьте здоровы, чтобы под Вашим руководством, как Верховного главнокомандующего, мы подняли наш флаг в родном Карабахе. Желаем здоровья нашей планете, стране, Вам и Вашим близким".

Житель города Гянджа Эльнур Гамидов: "Уважаемый господин Президент, прежде всего приветствую Вас и своим письмом выражаю Вам глубокую признательность. В период пандемии, охватившей весь мир, Вы и Мехрибан ханым Алиева, как и всегда, находитесь рядом с народом. Это очень вдохновляет и меня. Благодаря именно Вашим продуманным экономическим, политическим и социальным шагам сегодня в нашей стране созданы возможности для благополучной жизни. В настоящее время по Вашему поручению все возможности государства направлены на защиту нашего народа от этого бедствия и решение возможных социальных проблем. Сегодня мы еще раз убедились в том, что единство народ-президент несокрушимо.

Господин Президент, уверены, что благодаря Вашим решительным мерам, заботе о народе мы достойно преодолеем это испытание. Большое спасибо Вам за всю эту работу, господин Президент! От имени нашей семьи мы благодарны Вам. Как хорошо, что Вы есть. Как хорошо, что Президентом этой страны являетесь Вы. Да хранит Аллах Вас и Вашу семью!".

Житель села Быгыр Гейчайского района Эльтон Мамедов: "Уважаемый господин Президент, с решимостью, большой настойчивостью продолжая успешную политику нашего великого лидера Гейдара Алиева, Вы укрепляете наш независимый Азербайджан. Превентивные меры, своевременно осуществляемые для предотвращения широкого распространения пандемии в Азербайджане, уже показывают свое позитивное влияние. В основе Вашей политике стоит народ Азербайджана и его благосостояние.

Мы, родители, очень высоко ценим решение, принятое в связи с расходами на оплату обучения студентов, являющихся членами семей, принадлежащих к социально уязвимым группам населения, в целях решения задач, вытекающих из Вашего Распоряжения от 19 марта 2020 года "О ряде мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) и вызванных ею резких колебаний, происходящих на мировых энергетических рынках и рынках акций, на экономику Азербайджанской Республики, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъектов предпринимательства".

Господин Президент, Ваша самоотверженность в борьбе с пандемией будет вписана в историю золотыми буквами. Мы выражаем Вам глубокую благодарность за Ваш неподдельный интерес к нам, Вашу заботу о нас и, за Ваши решения, принятые во имя благополучия наших граждан ".

Житель села Агайры Билясуварского района Бёюкага Алиев: "Уважаемый господин Президент Ильхам Алиев, прежде всего, от имени моей семьи благодарю Вас за заботу о наших гражданах, оказываемую Вами в столь трудное время в условиях пандемии. Своим гуманизмом Вы еще раз доказали, что государство всегда находится рядом с гражданами, и мы, граждане, в частности я и моя семья, всегда любили и поддерживали Вас, и ныне, и в будущем мы рядом с Вами. От имени моей семьи еще раз благодарю Вас, спасибо, будьте здоровы. Да хранит Вас Аллах во благо азербайджанского народа!"

Шафа Тарвердиева из Исмаиллинского района: "Уважаемый господин Президент, мы живем в сложный период общечеловеческой беды под названием коронавирус. Но несмотря на это, у этой проблеме имеется луч света, который связан с Вами. В первые дни карантина люди были взволнованы. Но Ваши дальновидные и целеустремленные решения, принятые Вами меры избавили нас, простых граждан, от беспокойства, вселили уверенность в том, что Вы спасете нас от этой беды. С первого дня Вы были с нами, поддерживали нас своей неиссякаемой энергией и большой любовью к нашим людям, вместе с Мехрибан Алиевой не дали народ пасть духом.

Вы сделали все, что могли, возможное и невозможное. В результате Ваших превентивных мер наша страна понесла меньше потерь, чем другие развитые страны. После этих трудных испытаний у нас, обычных людей, появляется любовь к жизни и свет надежды. Мы видим этот свет надежды сейчас в нашей жизни. Мы воодушевляемся добрыми делами, которые Вы делаете для благополучия нашей страны, мы гордимся Вами, господин Президент. Мы поддерживаем Вас и говорим, что мы всегда с Вами. Желаем Вам крепкого здоровья".

Жительница города Сумгайыт Гумру Исмайлова: "Уважаемый Президент Ильхам Алиев, как гражданка Азербайджанской Республики, я всегда поддерживаю Вашу политику. Меры, принятые Вами во время этого карантинного режима, еще раз подтвердили, что Вы дальновидный глава государства. Мы всегда с Вами. Наша вера и доверие к Вам, безграничны. Вы и Ваша семья с добрыми и гуманными поступками всегда идете впереди и являетесь для нас примером. Сердечно поздравляю Вас и Вашу семью с наступлением священного месяца Рамазан. Пусть Всевышний избавит нашу Родину и наш народ от всех проблем. Да воздаст он Вам и Вашей семье крепкого здоровья и долгих лет жизни. Аминь!".

Афган Велизаде из села Кюсякяран Лерикского района: "Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий, одной из главных тем мировой повестки дня в последнее время является эпидемия коронавируса. В странах мира ежедневно умирают от этой болезни сотни людей. В результате Вашей дальновидной политики и благородства, наша страна с минимальными потерями выходит из этой болезни. Вы быстро мобилизовали все силы, а мы, граждане, продемонстрировали нашу солидарность и единство, соблюдали установленные правила. Мы еще раз убедились в том, что наша страна в надежных руках. Спасибо Всевышнему за то, что у нас есть такой Президент, как Вы. Мы гордимся Вами. Да хранит Аллах Вас и Вашу семью. Да здравствует Азербайджан! Мы сильные вместе!".