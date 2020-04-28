Заслуженная артистка Инара Бабаева: Азербайджан справляется с пандемией, но все мы должны постараться и по-прежнему соблюдать карантин

Азербайджан прекрасно справляется с выпавшей на нашу участь проблемой, нам удалось предупредить распространение коронавирусной инфекции. Но до полной победы над вирусом еще нужно приложить немного усилий, поэтому я призываю всех граждан продолжать следовать мерам предосторожности, выдвинутых Оперативным штабом при Кабмине, и стараться продолжать оставаться в самоизоляции.

Об этом в беседе с Day.Az сообщила заслуженная артистка Азербайджана, прима Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Инара Бабаева.

"Я сама сижу дома и благодарна нашему государству, которое в такой непростой ситуации сделало все, чтобы граждане, ни о чем не беспокоясь, смогли соблюдать карантинные меры. Например, наш Театр оперы и балета закрыт, но мы продолжаем получать зарплату. Уроки в Университете культуры и искусств, где я являюсь доцентом, проходят онлайн. Это даже позволило мне больше времени уделять студентам и наши уроки часто затягиваются. Студентам это дало больше времени, чтобы заняться саморазвитием. Я сама тоже, признаюсь, очень рада тому, что появилось больше времени на чтение, вообще появилось свободное время, о котором я давно мечтала. У меня были запланированы гастроли, показы спектаклей. Но я благодаря карантину смогла уделить время семье, детям, которым раньше из-за плотного графика работы не могла уделить много внимания. К тому же я в последнее время часто думала о том, что если у меня появится возможность закрыться дома, то я буду писать книгу, что сейчас и делаю", - сказала она.

Заслуженная артистка отметила, что музыканты не чувствовали, что находятся на карантине, потому что каждый день проводились онлайн-концерты в рамках проекта Bizi birləşdirən mədəniyyət министерства культуры и телеканала "Культура" Азербайджанского телевидения. Благодаря этому, находясь дома, музыканты продолжали свою концертную деятельность и общались со своим зрителем, хоть и дистанционно. Также она подчеркнула, что министерство образования Азербайджана в этой ситуации создало все условия, чтобы образовательная программа не пострадала, уроки ведутся онлайн, а также школьная программа транслируется на телеканале "Культура".