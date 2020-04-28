Центристский Демократический Интернационал не признает т.н. "выборы" в Нагорном Карабахе

Центристский Демократический Интернационал, в котором партия "Ени Азербайджан" имеет статус наблюдателя и тесно сотрудничает с ним, выступил с заявлением в связи с так называемыми "президентскими и парламентскими выборами", проведенными в оккупированном Нагорном Карабахе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт ПЕА, в заявлении отмечается, что ни одна страна не признает Нагорный Карабах как государство, поэтому проведенные в регионе незаконные "выборы" не приносят пользы переговорному процессу между Азербайджаном и Арменией по урегулированию конфликта.

"ЦДИ, основываясь на поддержке и приверженности нормам и принципам международного права, еще раз заявляет о признании суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. ЦДИ также поддерживает заявление сопредседателей МГ ОБСЕ, не признает итоги этих "выборов"", - говорится в заявлении.