Ослабление карантинного режима - не повод расслабляться! Мы должны быть вдвойне осторожны!

Сегодня пандемия коронавируса висит над мировой экономикой дамокловым мечом. Ввиду бушующей пандемии значительно ослабли как экономические, так и торговые отношения между государствами по всему миру. Из-за карантинного режима во многих странах пришлось полностью приостановить производственные мощности. Ряд крупнейших мировых компаний обанкротился, закрываются рабочие места. В настоящее время ситуация достигла такого критического уровня, что страны мира, осознавая собственное бессилие, взывают о помощи.

Об этом Day.Az сказала депутат Милли Меджлиса (парламента) Агия Нахчыванлы.

Как напомнила наша собеседница, исходя из надвигающейся опасной ситуации, Азербайджан принял своевременные превентивные меры.

"Среди них следует особо отметить социально-экономические меры. Кроме того, планируется создать рабочие места для поддержки граждан из уязвимой категории и тем самым обеспечить занятость населения. Помимо этого, по распоряжению Президента Ильхама Алиева функционируют рабочие группы. Предпринимателям и юридическим лицам в нашей стране предоставляются налоговые и другие льготы", - заявила парламентарий.

По мнению депутата, Азербайджан контролирует возникшую ситуацию в связи с коронавирусом.

"Принимаемые нашим государством меры создают условия для быстрого восстановления экономической активности и социально-экономического развития нашей страны. И мы должны также иметь в виду, что борьба с пандемией коронавируса в Азербайджане важна не только сегодня, но и в будущем", - считает она.

Комментируя смягчение с 27-го апреля карантинного режима в Азербайджане, парламентарий подчеркнула, что теперь ответственность лежит на наших гражданах.

"Несмотря на то, что карантинный режим был ослаблен, нынешняя ситуация не должна создавать чувство полного комфорта и свободы для наших граждан. Потому что мы все должны быть очень осторожны и следовать указаниям государства, чтобы избежать печальных последствий. Я призываю всех наших граждан поступить таким образом", - заключила Агия Нахчыванлы.

Абдул Керимханов