https://news.day.az/politics/1229098.html Комитет по правовой политике и госстроительству Милли Меджлиса провел заседание - ФОТО
Комитет по правовой политике и госстроительству Милли Меджлиса провел заседание - ФОТО
Сегодня комитет по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана провел заседание, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Первый зампред Милли Меджлиса, глава парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли проинформировал о повестке заседания.
На заседании в третьем чтении обсуждался законопроект о поправке в Уголовный кодекс АР.
Депутаты выдвинули предложения по данному вопросу.
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