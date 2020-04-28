«Росбалт»: Еревану лучше Баку не дразнить. Это опасно

Армения и Азербайджан, борясь с COVID-19, не забывают о противостоянии за Карабах. Ситуация обострилась после "утечки", допущенной главой МИД РФ.

Как передает Day.Az, об этом пишет Росбалт.

Практически одновременно с онлайн-переговорами глав МИД Армении и Азербайджана по карабахскому урегулированию министр иностранных дел России Сергей Лавров "взорвал бомбу" во время своего выступления на заседании круглого стола Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова. В Ереване утверждают, что это "взрывное устройство" носило откровенно антиармянскую и проазербайджанскую направленность.

Начнем с переговоров Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ и действующего председателя этой организации. Согласно сообщению, размещенному на сайте ОБСЕ, стороны договорились продолжить обсуждение карабахского урегулирования и назначить очередную встречу при первой же возможности. Отмечается также, что на фоне пандемии коронавируса были отложены мероприятия гуманитарного характера, а также личные встречи глав МИД РА и АР и визиты сопредседателей в регион, но подготовка к ним ведется. Кроме того, было указано на важность соблюдения режима прекращения огня и недопущения каких-либо провокаций в условиях "глобального кризиса".

В общем, гладенькая такая информация, и на нее никто б не обратил внимания, если бы Лаврову не пришло в голову выдать "секрет" карабахского урегулирования. А сказал он следующее: в апреле прошлого года в Москве, на встрече глав МИД России, Армении и Азербайджана с участием сопредседателей Минской группы был принят документ по поэтапному урегулированию карабахского конфликта. Его первая стадия, пояснил он, предусматривает освобождение ряда районов вокруг Нагорного Карабаха, разблокирование транспортных, экономических и прочих коммуникаций. "Да, - сказал Лавров, - в них (документах) подтверждалась территориальная целостность Азербайджана. ... С тех пор к переговорам приступили, приступили не раз".

В Армении откровения Лаврова вызвали ярость. Что же это получается, говорят армяне, за их спиной власти "продают Родину"? Мнацаканян поспешил заверить, что ничего подобного не происходит, новое правительство во главе с Николом Пашиняном ведет переговоры "более чем прозрачно", и вообще подходы к поэтапному урегулированию относятся к 2014 и 2016 годам, и инициативы того времени "не являются предложением переговорного стола".

Более откровенно выразилась пресс-секретарь армянского МИД Анна Нагдалян. В беседе с газетой "Коммерсант" она заявила, что для РА неприемлем поэтапный вариант урегулирования. По ее утверждению, с 2018 года Армения переговоры в этом направлении не ведет. Примечательно, что очень разговорчивый Пашинян, к тому же активно пользующийся соцсетями по делу и без оного, не подтвердил и не опроверг слова Лаврова. Между тем в Ереване от него этого требуют.

Тут возникает вопрос: что же тогда в приватных беседах, а также с участием России и других посредников, обсуждает революционная власть Армении с Азербайджаном два года кряду? Все еще знакомятся друг с другом и толкуют о погоде в Баку и Ереване? Или все же речь идет о нюансах возвращения Азербайджану пяти из семи оккупированных территорий, что, во-первых, было бы справедливо; во-вторых, открыло бы, пусть и в отдаленном будущем возможность приступить к обсуждению статуса Карабаха.

И, наконец, это бы избавило регион от новых масштабных военных действий, ведь терпение Азербайджана не бесконечно, и никто не знает, когда может грянуть бой. Особенно интересно, с чьего "благословления" он грянет, и кто из внерегиональных игроков и в каком формате стяжает военно-политические дивиденды.

Пока же похоже на то, что позиция, занятая армянским МИД, направлена либо на сокрытие реального положения дел в переговорном процессе (то есть Лавров не солгал), либо на срыв этого процесса в надежде сохранить в конфликтной зоне статус-кво. Оба варианта для Армении контрпродуктивны. Еще одна "особенность": во всех своих бедах, мнимых и реальных, Армения продолжает винить Россию. А в контексте последних событий, то есть пресловутого "плана Лаврова", нашлись и те, кто сравнил главу российского МИД с "вождем мирового пролетариата". В частности, экс-депутат армянского парламента Азат Аршакян в беседе с Lragir прокомментировал слова Лаврова так: "Все их формулы по "Арцаху" (Нагорный Карабах) дали Ленин и Ататюрк, Сталин и Троцкий", и Россия им "привержена". Но, отметил собеседник издания, страны, признающие свободную и суверенную Армению, "пинают Россию. И она в обиде направляет нам месседжи, которые надо перетерпеть".

А что же Азербайджан? Его ответ армянским коллегам был сдержанным, но и это вызвало неадекватную реакцию в Ереване. В сообщении, распространенном азербайджанским МИД, в частности, говорится, что властям РА стоило бы честно проинформировать население страны о мирном процессе урегулирования и предпринять шаги для его "подготовки к миру". Утверждение официального Еревана, что он не ведет переговоров о поэтапном урегулировании, МИД АР считает смешным, сделанным для успокоения армянской общественности.

Вероятно, Ереван бы больше устроило, если б Лавров и Мамедъяров откровенно хамили - тогда "трамвайных" склок было бы больше, и на их фоне вопрос урегулирования временно отошел бы на задний план. Однако здесь не учли минимум два обстоятельства.

Первое: шила в мешке не утаишь, и это подтвердил бывший министр национальной безопасности Армении и действующий оппозиционный политик Давид Шахназарян. В беседе с News.am он подтвердил, что "переговорный процесс вокруг поэтапного варианта урегулирования уже подходит к заключительному туру" и документ "должен быть подписан". И, что "Лавров говорил не от своего имени, а от имени сопредседателей МГ ОБСЕ". По мнению Шахназаряна, "позорная ситуация" вырисовывается при новой армянской власти не только в вопросе карабахской проблемы, но и во внешней политике в целом.

Второе: в Азербайджане - в "народе" и на разных властных уровнях - уже мало кто верит в мирное урегулирование, и все больше рассчитывают на военное решение. Так что Баку лучше не дразнить. Это опасно.