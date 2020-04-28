Парламентарии России и Азербайджана обсудили совместные пути выхода из постпандемического кризиса

Накануне депутаты Государственной Думы России и Милли Меджлиса Азербайджана обсудили вопросы регионального сотрудничества на тему: "Россия-Азербайджан: совместные пути выхода из постэпидемиологического и энергетического кризиса" в рамках онлайн-конференции, инициированной Институтом политических исследований России, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Модератором онлайн-конференции выступил директор Института политических исследований Сергей Александрович Марков.

Обсуждения велись вокруг возможного влияния пандемии коронавируса на отношения России с Азербайджаном с учетом нынешних экономических прогнозов и возможных последствий, а также были высказаны предложения о путях выхода из сложившейся ситуации.

Модератор Сергей Марков высказал мнение о том, что в нынешних условиях формат онлайн-конференции является удобной формой взаимодействия, обмена мнений и выработки совместных решений по важным политическим и экономическим вопросам в свете преодоления последствий пандемии.

Он отметил, что из-за эпидемии коронавирусаво многие страны закрыли границы, были отменены авиарейсы, что впоследствии сказалось на экономических, политических и социальных отношениях, и в этом смысле ближайшие соседи России в Каспийском регионе также не стали исключением.

"Россия и Азербайджан ввели очень быстро карантинные меры, и как результат этого мы весьма эффективно противодействуем эпидемии по сравнению со многими другими странами. Правительства России и Азербайджана своевременно отреагировали на внешний вызов, предприняв ряд оперативных и безотлагательных мер, в том числе по закрытию границ со странами, в которых больше всего развивалась эпидемия коронавируса. Россия прежде всего, закрыла границы с Китаем, Азербайджан закрыл границу с Ираном, где эпидемия стремительно распространялась на тот самый момент, и таким образом нам удалось быстро сдержать первую волну эпидемии и предотвратить бесконтрольное проникновение вируса. Дальше уже были приняты соответствующие карантинные меры и в России и в Азербайджане, которые также были введены во многом оперативнее, нежели в других странах. За счет этих мер, в том числе самоизоляции, ситуацию удалось удержать под контролем и сегодня ее можно расценивать как достаточно неплохую. Как следствие всех этих своевременных шагов и действий, принятых под руководством глав наших государств число людей заразившихся опасным вирусом, а также количество жертв на сегодняшний день значительно меньше, чем к примеру, в странах Евросоюза", - заявил Сергей Марков.

В свою очередь депутат Милли Меджлиса Арзу Нагиев, в своем выступлении заявил о том, что на фоне пандемии опасного вируса во всем мире нынешняя ситуаци в Азербайджане и в России является вполне удовлетворительной, с точки зрения сохранения безопасности и стабильной обстановки.

Депутат отметил, что в условиях распространения пандемии Азербайджан и Россия показали блестящий пример по принятию оперативных мер жизненной важности.

"Правительство Азербайджана предприняло целый ряд безотлагательных мер в нескольких направлениях, в частности нацеленных на поддержку социального обеспечения безопасности и здоровья граждан. Благодаря конкретным шагам, предпринятым на государственным уровне, ситуацию удается держать под контролем, и как результат целенаправленной работы, сохраняются рабочие места, зарплаты, оказывается помощь безработным в размере прожиточного минимума, утверждены льготы на электроэнергию, индивидуальным предпринимателям выплачиваются средства в размере 5 тысяч манатов и прочее. Более того в стране построены больницы модульного типа, запущена в эксплуатацию новая клиника на 750 коек, оснащенная современными видами медицинского оборудования. Все эти и другие шаги, предпринятые под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева, способствовали поддержанию стабильной и здоровой атмосферы в стране, и, в то же время, продемонстрировали единство власти и народа, внимание и заботу правительства в отношении своих граждан. Полагаю, что серьезная работа, проделанная на уровне руководства Азербайджана, создает реальные предпосылки для скорейшего и достойного выхода из сложившейся ситуации на фоне глобальной угрозы", - резюмировал Арзу Нагиев.

Далее к онлайн - дискуссии присоединилась депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова.

Азербайджанский парламентарий в своем выступлении заявила о важности проведения подобного формата дискуссий в режиме онлайн с точки зрения обмена опытом в борьбе с распространением пандемии мирового масштаба, отметив, что дискуссия парламентариев России и Азербайджана, способствует, в том числе, укреплению двусторонних связей на уровне регионального сотрудничества.

"Российско-азербайджанские отношения динамично развиваются и имеют стратегический характер взаимодействия. И сегодня можно однозначно говорить о том, что двусторонние связи между нашими странами достигли качественно нового уровня развития в политической, экономической, гуманитарной и прочих сферах, опираясь на твердую юридическую базу, а также стратегические дорожные карты. Несомненно, углубление связей необходимо продолжить как между субъектами России и Азербайджана, так и на международном уровне, продвигая реализацию совместных мегапроектов в регионе и мире, особенно транспортного, энергетического и инфораструктурного характера. Азербайджан давно зарекомендовал себя в регионе и мире как надежный партнер, с которым целесообразно выстраивать долгосрочное и эффективное сотрудничество, и крепнущие с каждым годом связи с Российской Федерацией являются подтверждением данного факта. То, что обе страны опять-таки ищут совместные пути выхода из сложившейся непростой ситуации на фоне пандемии коронавируса, демонстрирует общность взглядов и принятие правильных с точки зрения минимальных потерь - экономических, социальных и иных", - заявила Севиль Микаилова.

Азербайджанский депутат привлекла внимание участников онлайн-конференции к недавнему выступлению главы Азербайджанского государства на саммите Тюркского совета, проведенном в формате видеоконференции и инициированном Президентом Ильхамом Алиевым.

"Глава Азербайджанского государства в своем выступлении в рамках саммита Тюркского совета заявил о готовности Азербайджана делиться опытом в борьбе с опасной пандемией, которая вызвала мировую рецессию, ударив по экономике даже самых развитых и мощных стран.Стоит отметить, что даже в условиях воздействия этой серьезной внешней угрозы Азербайджану удалось обеспечить перевалку 180 000 тонн грузов через свою территорию в первом квартале текущего года, что больше на 40000 тонн по сравнению с прошлогодним показателем. В этом же контексте хотелось бы отметить успешное функционирование проекта Север-Юг. Удобное расположение Азербайджана между Азией и Европой создает большие возможности для развития транспортных связей и этой возможностью должны воспользоваться в первую очередь соседние страны региона. На нынешнем этапе времени региональное сотрудничество приобретает особую значимость в Каспийском регионе и открывает возможности для развития таких секторов как сельское хозяйство, индустрия и транспортное сообщение, а также энергетического сотрудничества, которые необходимо выстраивать с учетом национальных интересов наших государств. Текущий прогноз, связанный с ценой нефти, несколько обнадеживает, так как предполагается вероятность роста цены нефти до 40 долларов к середине текущего года. Поэтому, считаю, что на фоне таких прогнозов, необходимо продолжить экспортные и импортные операции между нашими странами, больше использовать резервы национальной экономики и тем самым значительно уменьшить зависимость от международных кредитов", - резюмировала азербайджанский парламентарий.

В свою очередь, депутат Милли Меджлиса Низами Сафаров присоединившись к дискуссии коллег, заявил, что правительство Азербайджана реализует большой пакет мер, направленных на поддержку экономики страны, социального обеспечения населения, с тем, чтобы смягчить последствия коронавирусной пандемии.

"С самых первых дней распространения пандемии в мире, ситуация в нашей стране была взята под жесткий контроль, и в этом сказалась твердая политическая воля руководства страны в лице Президента Ильхама Алиева. Немедленно была закрыта граница с Ираном и перекрыт доступ в страну лиц, прибывающих из Китая. Граждане, прибывшие в Азербайджан из других стран, помещались в карантин на 14 дней. В страну было завезено достаточное количество аппаратов искусственной вентиляции легких, и других необходимых медицинских средств. Были сделаны все шаги, направленные на поддержку благосостояния граждан Азербайджана, в том числе и по оказанию социальной помощи лицам, материально пострадавшим в результате воздействия эпидемии опасного вируса", - сказал депутат.

В свою очередь депутат Милли Меджлиса Эмин Гаджиев начал свое выступление с приветствия российских парламентариев.

"Предыдущие 13 лет своей жизни мне посчастливилось жить и работать в Москве, в уникальной организации, созданной по инициативе Фонда Гейдара Алиева, и лично вице президента фонда Лейлы ханум Алиевой, с ярким названием АМОР, организации сумевшей объединить и охватить своей деятельностью десятки тысяч молодых азербайджанцев, проживающих в России, и получающих образование в лучших Вузах.Перед всем человечеством, перед правительством стран сегодня стоит важнейшая задача, спрогнозировать, каким станет будущее в течение следующих месяцев или даже лет. Приведет ли осознание уязвимости в пандемии к новым прорывам в развитии человечества. Ведь до пандемии миру казалось, что современная наука позволяет нам справиться с любыми угрозами, что если современная медицина разгадает к примеруспособы лечения таких болезней как СПИД или онкологические заболевания, то нашему здоровью больше ничто не сможет угрожать. Но оказалось, что это совсем не так. И единственным решением оказался режим строгой самоизоляции. Безусловно для этого, как в Российской Федерации, так и в Азербайджане были приняты самые необходимые меры Предпринятые ограничительные меры в связи с карантином только укрепили доверие населения страны к власти, так как, своевременное информирование граждан позволило в значительной степени проконтролировать пандемию, защитить здоровье, а возможно и жизнь сотни и тысячи наших граждан", - сказал Гаджиев.

"Хотелось бы отметить одну параллель в действиях руководства наших стран по защите более пострадавших от пандемии и уязвимых слоевнаселения. В первую очередь по распоряжению Президента Ильхама Алиева были созданы четыре рабочие группы, задачей которых было подготовить предложения буквально по спасению экономики страны от глубокой стагнации, обеспечения социальной и макроэкономической стабильности. Разработанный план мероприятий включает в себя предоставление налоговых льгот и каникул субъектам предпринимательства, занятым в сферах экономики, пострадавшим от пандемии. Применение налоговых льгот для разных категорий налогоплательщиков, а также доступа к льготным кредитам должно помочь быстро восстановить экономику и бизнес в постпандемический период. Были предприняты конкретные шаги по поддержке аграрного сектора. 30 миллионов манатов было направлено из резервного фонда Президента для предоставления без залоговых кредитов производителям сельхозпродукции.Принятая в 2019 году государственная программа социально-экономического развития регионов, и взятый курс на импортозамещение, развитие аграрного сектора позволило нам в эти тяжелые дни обеспечить продовольственную безопасность в стране. 600 тысяч безработных, а также людей, потерявших работу из-за карантина, получат единовременную выплату от государства. За 2 месяца она составит 380 манатов, что в переводе на рубли составитпримерно 17 тысяч рублей.82 тысяча малоимущих семей в Азербайджане продолжат получать адресную социальную помощь, в среднем по 222 манатов 10 тысяч рублей в месяц. Стоит отметить, что критерии получения этой помощи были расширены, что прибавило 12 тысяч семей к уже имеющимся. И таких примеров поддержки достаточно много. В целом на устранение последствий пандемии из государственного бюджета было выделено 2.5 миллиардов манатов, значительная часть которых направлена поддержке предпринимательств", - продолжил парламентарий.

Гаджиев отметил, что все это стало возможным благодаря реформам начатым руководством страны, охватившим в том числе, и реальный сектор, и позволившим исключительно за счет своих финансовых резервов принимать меры по предотвращению негативного воздействия пандемии во все области экономики.

"Сотрудничество наших стран крайне необходимо в преодолении последствий распространения вируса в нашем регионе. Отмена массовых мероприятий как в России, так и в Азербайджане, говорит о высокой ответственности и заботе о гражданах. Но, к сожалению не все наши соседи следовали этим ограничениям. Проведение бандитской хунтой и ни кем в последствие не признанных, так называемых выборов на оккупированных территориях Азербайджана поставило под угрозу весь регион. Хотелось бы предложить вынести на обсуждение данный вопрос в рамках межпарламентской ассамблеи СНГ", - резюмировал парламентарий.

Азербайджанский парламентарий Расим Мусабеков в ходе онлайн - дебатов назвал все предпринятые шаги и меры Азербайджанского государства в борьбе с пандемией эффективными и своевременными.

"В стране был безотлагательно объявлен карантин, прекращена деятельность всех предприятий и организаций, за исключением тех, которые относятся к жизнеобеспечению страны. Что касается социальной и финансовой помощи населению, то на мой взгляд, Азербайджанское государство продемонстрировало высочайший уровень поддержки. Параллельно с государством многие учреждения, бизнесмены, отдельные граждане и организации развернули программу продовольственной помощи малообеспеченным семьям. Стоит отметить акцию Фонда Гейдара Алиева, предусматривающую раздачу нуждающимся 100 тысяч продуктовых наборов. Более 100 миллионов манатов на сегодня аккумулировано в специально созданном Фонде поддержки борьбы с коронавирусом. Государство продемонстрировало организованность и четкость действий, а население, в своем подавляющем большинстве, проявило дисциплину и ответственность в соблюдении карантинных ограничений", - заявил Мусабеков.

Депутат Милли Меджлиса Азербайджана Михаил Забелин, так же как и предыдущие парламентарии высоко оценил масштабную работу государства, нацеленную на поддержание благосостояния граждан страны в условиях пандемии коронавируса.

"Граждане Азербайджана в условиях самоизоляции четко соблюдали карантин, не было никакого возмущения, люди ответственно восприняли призыв государства, что позволило максимально обезопасить население от заражения опасным вирусом, и тем самым предотвратить распространение пандемии на всей территории страны. Все эти меры способствуют тому, чтобы выйти из сложившейся непростой ситуации с минимальными потерями", - сказал он.

Далее к обсуждениям присоединились и другие участники онлайн- конференции , которые также высказались за углубление двустороннего сотрудничества между Россией и Азербайджаном, а продолжение обмена опытом в условиях все еще непрекращающейся угрозы.