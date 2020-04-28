https://news.day.az/politics/1229125.html Президент Ильхам Алиев утвердил закон, регулирующий передвижение депутатов в период режима карантина
Президент Ильхам Алиев утвердил закон, регулирующий передвижение депутатов в период режима карантина
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в закон Азербайджана "О статусе депутата Милли Меджлиса Азербайджана".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно поправке в статью 4 закона Азербайджана "О статусе депутата Милли Меджлиса Азербайджана" добавлена вторая часть следующего содержания:
"Ограничения на свободное передвижение на территории страны в связи с применением режима карантина, не относятся к депутату, его личному и служебному транспортным средствам".
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