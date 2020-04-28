Состоялась видеоконференция между Президентом Ильхамом Алиевым и президентом Европейского банка реконструкции и развития

28 апреля по инициативе президента Европейского банка реконструкции и развития состоялась видеоконференция между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и президентом банка Сумой Чакрабарти.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в видеоконференции принимали участие руководство Европейского банка реконструкции и развития, с азербайджанской стороны - министр экономики, управляющий от Азербайджана в Европейском банке реконструкции и развития Микаил Джаббаров.

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