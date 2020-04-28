Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон “О комитетах Милли Меджлиса Азербайджана"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в закон "О комитетах Милли Меджлиса Азербайджана".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В статью 5 закона "О комитетах Милли Меджлиса Азербайджана" добавлена часть четвертая следующего содержания:

"На основании обращения 42 депутатов Милли Меджлиса в связи с применением режима карантина, санитарно-эпидемиологическими и другими мерами подобного рода председатель Милли Меджлиса принимает распоряжение о проведении заседаний Милли Меджлиса, в том числе комитетов и комиссий Милли Меджлиса в течение определенного периода посредством системы видеоконференции в режиме реального времени. Регистрация и голосование на заседаниях в формате видеоконференции осуществляется посредством усиленной электронной подписи депутатов".

Закон будет в силе до 30 декабря 2020 года.