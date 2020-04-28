В действиях правительства Азербайджана виден продуманный, рациональный и пронизанный заботой о людях подход

Меры по борьбе с распространением коронавируса, принятые правительством Азербайджана, можно считать чрезвычайно успешными.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend политолог, основатель коммерческого научно-исследовательского центра SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе.

Он считает, что меры по борьбе с распространением коронавируса, принятые правительствами Азербайджана и Грузии, можно считать очень успешными: "Единственной проблемой для наших стран являются экономические вызовы. После пандемии мир ждёт продолжительный финансовый кризис. Возможно, следующие год - два страны будут в основном заняты реанимацией своих экономик. Поэтому считаю, что именно финансовое положение будет главной заботой наших правительств. Однако и Азербайджан, и Грузия уже проходили через многие, гораздо более серьезные испытания и поэтому, думаю, мы сможем справиться и с последствиями пандемии".

По его словам, вследствие пандемии коронавируса мир осознал, что именно в таких случаях человечеству нужны технологии: "Искусственный интеллект развивался и до пандемии, однако коронавирус значительно ускорит этот процесс".

В свою очередь, директор филиала Финансового университета при Правительстве РФ Павел Клачков отметил, что в действиях азербайджанского правительства виден продуманный, рациональный и пронизанный заботой о людях подход: "В Азербайджане комплексно решаются задачи, как социального характера, так и экономического. Также в Азербайджане мы наблюдаем довольно согласованные действия, это полная поддержка мероприятий проводимых руководством страны, со стороны населения. Впрочем, это не удивительно, потому что государством осуществляются большие затраты, чтобы стабилизировать экономику и поддержать людей в этот сложный период. Уверен, что правительство Азербайджана находится на верном пути".