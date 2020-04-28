Состоялось очередное заседание комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству

Комитет Милли Меджлиса (парламента) по экономической политике, промышленности и предпринимательству 28 апреля провело очередное заседание.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, председатель комитета Таир Миркишили проинформировал членов об отчете Счетной палаты Азербайджана по деятельности в 2019 году.

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