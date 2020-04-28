https://news.day.az/politics/1229189.html Азербайджан представлен на заседании Бюро ПА ОБСЕ
Азербайджан представлен на заседании Бюро ПА ОБСЕ
Руководитель азербайджанской делегации в ПА ОБСЕ и вице-президент структуры Азай Гулиев 27 апреля принял участие в заседании Бюро организации в формате видеоконференции.
Как сообщили Trend в Милли Меджлисе (парламент), на заседании состоялся обмен мнениями о деятельности Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в условиях пандемии коронавируса COVİD-19, заслушаны отчеты председателей комитетов и подкомитетов, казначея, а также спецпредставителей, передает Day.Az.
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