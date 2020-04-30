Народный артист Мабуд Магеррамов: Карантин придется продлевать, если мы не будем как прежде соблюдать меры безопасности

Этот коронавирус очень коварен. У человека могут не проявляться симптомы болезни, но при этом он может быть ее разносчиком и заражать окружающих. Те, кто не учитывают это, на мой взгляд, поступают безответственно. Надо думать не только о своем здоровье, но и об окружающих. Ситуация очень серьезная, но я замечаю, что многие относятся к ней "спустя рукава". Нам, к счастью, удалось взять все под контроль, уменьшить рост количества инфицированных, но это не говорит о том, что можно уже расслабиться. Очень важно нам сейчас еще строже соблюдать меры безопасности, чтобы не пришлось продлять карантинный режим.

Об этом сказал Day.Az народный артист Азербайджана, актер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра им. С.Вургуна Мабуд Магеррамов.

"Наше государство, Оперативный штаб при Кабмине оперативно приняли превентивные меры и смогли предупредить большое распространение коронавирусной инфекции. Мы приняли свои меры одними из первых. Сделали это, никого не копируя. Я благодарен нашему государству за такую работу. И призываю всех граждан обязательно следовать этим мерам. К этой ситуации нужно отнестись со всей ответственностью", - отметил он.

Народный артист добавил, что сам следует всем мерам самоизоляции, но при этом продолжает свою творческую деятельность. Участвует в онлайн-репетициях нового спектакля Русского драматического театра. Недавно же выступил в рамках проекта руководителя литературного проекта SÖZ Нигяр Гасанзаде, где онлайн читал сказку для детей.