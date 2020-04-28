Турал Гянджалиев: Мирное сосуществование с азербайджанской общиной Нагорного Карабаха в интересах армянской общины

Мирное сосуществование с азербайджанской общиной Нагорного Карабаха в рамках признанных на международном уровне границ Азербайджана в интересах армянской общины.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев.

По его словам, среди тех, кто внимательно следит за деятельностью азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, также есть и много граждан из числа армянской общины указанного региона. Вопреки репрессивным действиям режима, созданного и управляемого Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, жители - члены армянской общины связались с Азербайджанской общиной Нагорно-Карабахского региона, выразили поддержку ее деятельности и сообщили, что готовы жить с азербайджанской общиной в условиях мира в рамках международно признанных границ Азербайджана.

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