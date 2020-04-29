Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения поблагодарил Президента Азербайджана

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на проведенной им пресс-конференции рассказал о вкладе Азербайджана как в глобальную, так и региональную борьбу против пандемии коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, генеральный директор отметил, что на проведенном недавно по инициативе Президента Азербайджана заседании в формате видеоконференции, в котором участвовал и он, обсуждалась борьба с коронавирусом. Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что считает важными подобные шаги.

Генеральный директор ВОЗ высоко оценил глобальный вклад Азербайджана в борьбу с пандемией коронавируса. Он отметил, что Азербайджан выделил 5 миллионов долларов США на глобальную борьбу с коронавирусом.

"Я вижу большие усилия Президента Азербайджана в борьбе с коронавирусом на национальном, региональном и глобальном уровнях. Хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить свою признательность господину Президенту Азербайджана за объединение усилий и поддержку на всех этих трех уровнях", - сказал Тедрос Аданом Гебрейесус.