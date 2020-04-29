Президент Ильхам Алиев: Нынешний период для нас – это время, когда мы должны увеличить расходы и оказать помощь неимущим гражданам и предпринимателям

Нынешний период для нас - это время, когда мы должны увеличить расходы и оказать помощь неимущим гражданам и предпринимателям.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на видеоконференции с президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти.

"Господин президент, благодарю вас и высокопоставленных представителей Европейского банка реконструкции и развития за эту встречу. Это - показатель того, что Европейский банк реконструкции и развития является близким и надежным партнером Азербайджана. Поэтому вы в сложное время выступили с такой инициативой. Это позволит нам рассмотреть реализуемые в настоящее время проекты, обсудить предстоящую работу и спланировать дальнейшее сотрудничество. Что касается вопроса о вирусе, то мы с самого начала стали принимать меры, основанные на реальной ситуации", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что было очень важно правильно оценить ситуацию и создать эффективную команду, занимающуюся этим кризисом.

"Этот вирус попал в Азербайджан извне, мы предприняли соответствующие шаги для его предотвращения и на основе договоренности и совместного решения с соседними государствами закрыли границы. Считаю, что мы приняли это решение своевременно и раньше аналогичных решений других стран и, таким образом, выиграли время. Мы видим, что важнейшим вопросом в борьбе с этим вирусом является время, потому что система здравоохранения ни одной страны не готова к лечению такого большого числа инфицированных людей. Поэтому нашими основными целями стали выиграть время, подготовить систему здравоохранения, мобилизовать специалистов и врачей и правильно построить управление. Затем мы стали свидетелями распространения вируса на территории страны и с марта приступили к осуществлению ограничительных мер. Мы находимся в постоянном контакте со Всемирной организацией здравоохранения, и эти контакты продолжаются. Мы обратились во Всемирную организацию здравоохранения для направления в страну специалистов с целью оценки ситуации, они сделали это, после чего выступили с заявлением о том, что Азербайджан принимает необходимые меры. В свою очередь они дали определенные рекомендации. Позже Всемирная организация здравоохранения распространила заявление, в котором привела Азербайджан как пример в области борьбы с коронавирусом", - отметил Президент Ильхам Алиев.

По его словам, решение о введении ограничительных мер далось нелегко.

"Мы понимали, что возникнут неудобства для людей, будет нанесен большой удар по нашему экономическому развитию, при том, что показатели нынешнего года были весьма обнадеживающими. Но у нас было два варианта. Первый вариант - защита жизни и здоровья людей, а второй - приоритет спасения экономики. Поэтому с самого начала мы выбрали защиту жизни людей. Это - цель всей проводимой нами работы, и мы полностью мобилизовали свои усилия в данном направлении. Мы провели более 120 тысяч тестов и по их количеству на душу населения занимаем одно из ведущих мест. Мы создали дополнительные лаборатории, которых в настоящее время 18. Пациенты, инфицированные коронавирусом, проходят лечение в 22 государственных больницах, в том числе в недавно сданной в эксплуатацию современной больнице на 575 коек. В настоящее время на карантинном режиме находятся около 2000 наших граждан, и эта цифра снижается. Это - лица, прибывшие из-за рубежа, и те, кто находился в контакте с ними. Они размещены в 4-5-звездочных гостиницах и обеспечены условиями, отвечающими высоким стандартам", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что результат периодически ужесточаемых ограничительных мер был положительным, и вот уже две недели в Азербайджане наблюдается положительная динамика.

"То есть, выздоровевших больше, чем инфицированных. Относительно низкий процент смертности свидетельствует о том, что работа ведется в позитивном направлении. Со вчерашнего дня мы приступили к смягчению ограничительных мер. Что касается влияния на нашу экономику, то, конечно, оно будет негативным. В начале года у нас были положительные перспективы. Если взглянуть на первый квартал года, то все еще рост составляет 1 процент, рост в ненефтяном секторе - три процента, а в неэнергетическом секторе - 23 процента", - отметил глава государства.

По его словам, представлен серьезный пакет поддержки соответствующих сфер частного сектора, подвергшихся негативному влиянию в результате коронавируса.

"Государство выплатило большую часть зарплат 600 тысяч граждан и субъектов микропредпринимательства, работающих в сфере услуг и других сферах. Наряду с этим, 600 тысячам малообеспеченных, безработных и неформально занятых граждан выплачены средства в соответствии с минимальным критерием. Естественно, это большой расход для нас. Если учесть налоговые льготы, то сегодня эта цифра превышает 3,5 миллиарда манатов или 2 миллиарда долларов. Это большая нагрузка для нашего бюджета, так как резкое падение цен на нефть негативно отразится на наших валютных резервах. Однако нынешний период для нас - это время, когда мы должны увеличить расходы и оказать помощь неимущим гражданам и предпринимателям. В то же время в нынешнем году мы вдвое увеличили количество оплачиваемых общественных рабочих мест", - заявил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства добавил, что здесь выплачивается минимальная заработная плата, и обычно это - рабочие места, относящиеся к государственному сектору.

"В этом году число таких рабочих мест составит 90 тысяч. Мы также увеличили число граждан, получающих социальную помощь. Каждой такой семье ежемесячно выплачивается 222 маната, и их число достигло 80 тысяч. Наряду с этим, для 12 тысяч человек - здесь тоже есть рост на 70 процентов - созданы возможности самозанятости. Таким образом, это - информация об экономическом и социальном пакете, представленном нашим гражданам, работающим в сферах, подвергшихся негативному воздействию, а также потерявшим работу", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.