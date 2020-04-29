Сума Чакрабарти: Мы делаем все возможное, чтобы в Азербайджане и других странах произошло восстановление после кризиса, чтобы это случилось как можно скорее

Нынешний период для нас - это время, когда мы должны увеличить расходы и оказать помощь неимущим гражданам и предпринимателям.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти на видеоконференции с Президентом Ильхамом Алиевым.

"Очень рад видеть Вас, господин Президент. Этим утром мы встречаемся с Вами расширенным составом Европейского банка реконструкции и развития. Вы, наверное, помните моего заместителя Юргена Ригтеринка. Он недавно побывал с визитом в Баку. С нами здесь находятся и вице-президент по политике Пьер Хелброн, вице-президент по банковскому делу Алан Пью. Далее - исполнительный директор по Восточной Европе и Кавказу Маттео Патроне, региональный директор по Кавказу Катерина Хансен, руководитель представительства по Азербайджану Ивана Дуарте, советник по политическим вопросам Александр Павлюк, Светлана Пиркало из моего офиса и, наконец, директор Европейского банка реконструкции и развития по странам, ваш представитель и наш друг Ташкын Темиз. Господин Президент, благодарю за то, что уделили нам время. Это - очень необычная форма встречи. Мы неоднократно встречались с Вами как в Баку, так и в Давосе. Мы живем в удивительное и необычное время. Вначале хотим получить у Вас информацию о ситуации в Азербайджане и принятых мерах. После этого я и мои коллеги представим информацию о том, какая поддержка может быть оказана Азербайджану для скорейшего выхода из этого кризиса. Господин Президент, на наш взгляд, Вы и Ваше правительство отлично справляетесь с этим кризисом. За короткое время осуществлен ряд действенных мер, поздравляю Вас по этому случаю", - сказал Сума Чакрабарти.

Президент Европейского банка реконструкции и развития отметить, что объем принятых решений и осуществленных мер произвел на него глубокое впечатление.

"Наряду с этим, Ваши шаги весьма решительны, и Вы действуете оперативно. Как Вы отметили, Всемирная организация здравоохранения также одобрила это. Я вспоминаю нашу первую беседу с Вами, которая состоялась в 2012 году. Мы отметили рекордное сокращение бедности в Азербайджане. Возможно, многим об этом неизвестно, но это были одни из самых высоких темпов в мире. Следует особо отметить, работу, проделанную Вами в области сохранения этих достижений, защиты бедных. Поддержка предпринимателей, помощь семьям - думаю, это шаги, рассчитанные не на короткую, а на среднюю перспективу", - отметил Сума Чакрабарти.

Президент ЕБРР выразил глубокую признательность за завершение свопового соглашения с Центральным банком на сумму 50 миллионов долларов.

"Это нам важно для финансирования клиентов из частного сектора в местной валюте. Сюда входят наши корпоративные клиенты, субъекты среднего и малого предпринимательства и финансовые институты. В ближайшие недели мы осуществим выплаты на 20 миллионов евро по 5 различным транзакциям. Считаю, что минувшие несколько месяцев могут считаться прекрасной историей для Азербайджана. Ваша страна является одной из немногих стран мира, а может, и единственной страной, добившейся экономического роста в первом квартале года. Наряду с этим, учитывая важность диверсификации экономики, следует также отметить особенно хорошие показатели ненефтяного сектора в кризисное время. Это - прекрасная история, и наступит день, когда будут проводить сравнение с Азербайджаном. В следующем году состоится наше годовое заседание, и мы проведем оценку по странам на очередные 2-3 года. Здесь Азербайджан уже находится впереди. Хочу коротко рассказать о наших планах. Я уже отметил 5 проектов, но наша работа не ограничивается этим. По сравнению с предыдущими годами в прошлом году объем инвестирования Азербайджана у нас был на низком уровне, так как мы не делали вложения в нефтегазовый сектор и направили внимание на сферу среднего и малого предпринимательства. В нынешнем же году, думаю, мы вновь вложим в Азербайджан крупные инвестиции, что было бы правильно с точки зрения ответных мер на кризис и оживления экономики. При благоприятных условиях мы планируем в этом году вложить в Азербайджан инвестиции, превышающие 250 миллионов долларов. Для вложения этих инвестиций нам потребуется суверенная и субсуверенная гарантия. Я попрошу моих коллег подробно рассказать об этом. Эти проекты охватывают в основном государственный сектор, сюда входят сферы энергетики, инфраструктуры и ИКТ. Сюда также входит коммерциализация некоторых государственных предприятий. Мы обсудили с Вами "зеленый пакет" на 150 миллионов долларов, и нам хотелось бы вновь выдвинуть эту тему на повестку дня", - отметил президент ЕБРР.

Чакрабарти напомнил, что они ранее уже обсуждали тот самый "зеленый пакет" на 150 миллионов долларов.

"Мы хотели бы задействовать его. Хочу узнать Ваше мнение об этом. Мы вместе с Вашим правительством продвигаем эту работу. Что касается электроэнергетической сети, то мы предлагаем вложить в ее усовершенствование инвестиции на сумму около 100-200 миллионов евро. Это очень важно с точки зрения ответных мер во время кризиса и восстановления. В то же время появятся возможности для частных вложений в возобновляемые источники энергии. Есть также идея "зеленого города". Азербайджан стал одной из первых стран, присоединившихся к инициативе "зеленого города". С точки зрения проекта управления отходами Гянджа в марте присоединилась к этой рамочной инициативе. Мы предлагаем, чтобы он стал первым проектом "зеленого города"", - отметил глава Европейского банка.

По его словам, у ЕБРР также есть предложение, связанное с компанией Азтелеком.

"У нас есть важный подсуверенный инвестиционный проект на 15-25 миллионов евро. В районах расширятся возможности широкополосного интернета. Это тоже очень важно. Это будет значимо и для восстановительного периода после кризиса. У нас есть программа по новым важным инфраструктурам. Наш Совет пришел к договоренности по ней. Выражаем признательность членам Совета. На высоком уровне согласованы процедуры. Хотелось бы довести до вас эту сумму пораньше, раньше, чем обычно. Это также произойдет на основе той самой новой программы. Что касается орошения, то несколько лет назад Вы сказали мне, что данной отрасли в сельскохозяйственном секторе придается особое значение", - добавил Сума Чакрабарти.

Глава Европейского банка подчеркнул, что они хотели бы реализовать в этой связи пилотный проект, внедрить в этом секторе определенные новые технологии.

"В то же время мы предложили создать страховую структуру в этой сфере, которую будем финансировать. Ожидаем от правительства подтверждения и в этой области. Кроме того, осуществляется масштабное техническое сотрудничество. Налажено взаимодействие с рядом местных банков, чтобы мы могли помочь им в управлении рисками, решении проблемных кредитов, планировании соответствия и других делах. Мы работаем с объектами малого и среднего предпринимательства не только посредством банковского сектора, но и напрямую. Какой подход применять к кризисной ситуации? Им надо оказать поддержку в этом отношении. Это нормально. Мы стараемся сделать и это. Должен отметить, что нам известно о Вашем стремлении к переходу к "зеленой экономике". Многие страны сторонятся этого. Мы же расширяем операции по данным странам. С одной стороны, можно сказать, что "зеленая экономика" - это, конечно, очень хорошо, но страны говорят: мы сейчас переживаем кризис. На самом деле, мы называем это превращением в зеленый цвет. Даже в период кризиса мы стараемся добиться дополнительных результатов, чтобы "зеленая экономика" развивалась. Словом, в дальнейшем мы будем поддерживать инициативы по возобновляемой энергии", - заявил Чакрабарти.

По его словам, частный сектор уже демонстрирует свой интерес.

"Мы должны учитывать это, должны оказать помощь, также рассматривая правила, касающиеся энергии. И в заключение о государственных предприятиях и государственном секторе. Думаю, мы в течение предстоящей недели и месяца хотим перейти к коммерциализации, приватизации государственных предприятий в среднесрочной перспективе. Это можно сделать посредством государственного инвестиционного холдинга. Мы уже работаем с правительством в законодательной сфере над формулой партнерства государственного и частного секторов. Мы действительно хотим помочь переходу к коммерциализации и приватизации государственных предприятий. Мы также работаем над созданием новой Корпорации развития Азербайджана. Словом, хочу отметить, что мы, как Европейский банк реконструкции и развития, хотим "направить дела в нужное русло" - не знаю, есть ли такое выражение в азербайджанском языке? Мы делаем все возможное, чтобы в Азербайджане и других странах произошло восстановление после кризиса, чтобы это случилось как можно скорее. Думаю, что касается Азербайджана, то здесь ситуация лучше, так как в первом квартале наблюдался рост. Однако мы не можем довольствоваться только этим. Мы должны значительно активизировать усилия правительства и работу с частным сектором, чтобы это произошло в Азербайджане. И мы сделаем это. Вы видите на экране всех моих коллег. Все высшее руководство находится здесь для оказания Вам поддержки", - отметил президент ЕБРР.