https://news.day.az/politics/1229392.html Стал известен состав азербайджанской делегации в ПС ОИС
Стал известен состав азербайджанской делегации в ПС ОИС
Стал известен состав азербайджанской делегации в Парламентском союзе Организации исламского сотрудничества (ОИС).
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в делегацию вошли заместитель председателя Милли Меджлиса Фазаил Ибрагимли, депутаты Джейхун Мамедов, Сабир Рустамханлы, Джаваншир Пашазаде, Таир Керимли.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре