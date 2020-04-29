Стал известен состав азербайджанской делегации в ПС ОИС

Стал известен состав азербайджанской делегации в Парламентском союзе Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в делегацию вошли заместитель председателя Милли Меджлиса Фазаил Ибрагимли, депутаты Джейхун Мамедов, Сабир Рустамханлы, Джаваншир Пашазаде, Таир Керимли.