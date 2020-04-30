О новом всплеске в азербайджано-российском сотрудничестве

Отношения между Баку и Москвой уже долгое время развиваются по восходящей. Добрые и дружеские связи Азербайджана и России помогают вести не эгоистическую политику, а действовать с учетом интересов друг друга. Поэтому выходить из посткоронавирусного кризиса нашим странам будет легче, чем многим другим.

Такого мнения придерживается российский эксперт, заместитель директора российского Института политических исследований Дарья Гревцова.

В беседе с Day.Az эксперт отметила, что сотрудничество Азербайджана и России поможет оптимизировать общеэкономические издержки и добиться позитивных результатов. Во многих областях наши страны будут рады возобновить сотрудничество, отметила Гревцова. По ее мнению, авиамаршруты Москва-Баку могут быть запущены в первую очередь, что поможет восстановить экономические контакты и будет способствовать реанимации турпотока.

"Между нашими странами много рабочих, родственных отношений, есть недорогие туристические продукты, интерес к которым будет высоким. Многие россияне по окончании карантина захотят погреться на берегу Каспия и поесть свежих фруктов, а граждане Азербайджана - укрепить здоровье на курортах Северного Кавказа.

Между нашими странами может быть задействован успешный обмен опытом также в медицине, что поможет развитию отрасли после кризиса. Борьба с пандемией коронавируса - это большое испытание для сферы здравоохранения, и каждая страна, несомненно, вынесет из него свои уроки. Здесь России и Азербайджану тоже будет, что обсудить", - сказала наша собеседница.

Российский эксперт подчеркнула, что безболезненному выходу из кризиса будут способствовать и отношения между главами двух государств. Они не просто партнерские, но и дружеские. Президенты Ильхам Алиев и Владимир Путин общаются и решают вопросы без дополнительных дипломатических процедур и согласований, заметила Гревцова.

"То же самое можно сказать о главах министерств, государственных структур и так далее. На всех уровнях установлен хороший контакт. Все это позволяет нам надеяться на то, что такие отношения между нашими странами помогут им поддержать друг друга, чтобы быстрее и менее болезненно выйти из посткоронавирусного кризиса", - отметила Дарья Гревцова.

Лейла Таривердиева