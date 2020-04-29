Беспорядки в Армении - 500 человек разгромили больницу

Жизнь жителей Гавара ближе к вечеру вторника, 28 апреля, была нарушена звуками многочисленных выстрелов, которые прозвучали на одной из улиц города.

Как передает портал shamshyan.com, в районе 17:30 в районную полицию поступил сигнал о том, что на улице Азатутюн прозвучали выстрелы. На месте происшествия полиция обнаружила два автомобиля марки LADA с многочисленными следами от выстрелов.

Также на месте было обнаружено два тела и четверо раненых: двое были отправлены в больницу в Гаваре, еще двое в Ереван. По сообщениям находящихся на месте граждан один из погибших являлся жителем села Норатус, в другой - военным следователем.

Однако уже ночью картина приобрела иной окрас. В СМИ стали появляться публикации о том, что многочисленная толпа граждан, прорвав кордон полиции, проникла на территорию больницы в Гаваре и забила до смерти доставленных ранее в больницу раненных. В то же время сообщалось, что губернатор Гегаркуниской области Гнел Саносян и начальник полиции Армении Арман Саркисян находились в момент инцидента в больнице.

В беседе с изданием "Айкакан Жаманак" Саносян заявил, что ситуация в регионе в настоящее время контролируется большим количеством сотрудников правоохранительных органов. Губернатор также сообщил, что в больницу проникло более 500 человек, они выломали двери и окна больницы, проникали через разные входы.

Сообщается, что родственники одного из умерших, прорвав полицейский кордон, разбили имущество больницы, добрались до палаты, где лежали раненые, перерезали им горло, после чего ушли.

Журналистам стали известны некоторые подробности произошедшего. Сообщается, что причиной перестрелки в армянском городе Гавар стала незавершенная разборка между молодыми людьми. Между двумя молодыми людьми порядка двух месяцев назад произошла разборка, которая завершилась поножовщиной. 28 апреля разбираться продолжили взрослые. После бурного разбирательства, завершившегося перестрелкой, последние сбежали с места происшествия, однако попали в ДТП и были госпитализированы. Родственники погибших, вооружившись ножами и ломами, напали на медцетр, проникли внутрь и нанесли увечья раненым. Их прооперировали и сразу же транспортировали в Ереван. Два молодых человека, из-за которых изначально и завязалась кровавая история, также находятся в медцентрах Еревана.

На данный момент более 50 участников нападения задержаны. Следственные мероприятия продолжаются. В город стянуты дополнительные силы, мобилизованы все местные полицейские ресурсы на случай возможных беспорядков. Больница Гавара взята под контроль.