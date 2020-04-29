В ежегодный отчет Комиссии США по международной религиозной свободе включена информация в связи с Азербайджаном

Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) распространила очередной ежегодный отчет.

Как сообщает в среду Day.Az, в отчет содержится информация об Азербайджане.

В список помимо Азербайджана также внесены такие страны как Турция, Казахстан, Узбекистан, Индонезия, Малайзия, ЮАР и ряд других стран. Следует отметить, что Комиссия известна своим предвзятым подходом в отношении некоторых стран.

В отчете указывается на то, что в сфере защиты религиозных свобод Азербайджан добился больших успехов нежели соседние страны. Наряду с этим, как и годом раньше, в отчете содержится ряд необъективных и не отражающих истины моментов.

Как и в прошлом году, один из девяти членов Комиссии Джонни Мур (Johnnie Moore), не согласившись с таким тенденциозным подходом, дал свой особый комментарий, и эта позиция также нашла свое отражение в отчете.

Джонни Мур выразил свое несогласие включению Азербайджана в этот отчет. Он отметил, что в Азербайджане представители суннитской и шиитской ветвей ислама молятся вместе, представители христиан-евангелистов и русской православной церкви вместе служат молебны, еврейская община живет в условиях свободы и безопасности. По словам Мура, несмотря на то, что подавляющее большинство населения Азербайджана мусульмане, они пригласили в гости в страну вождей индейских племен. Также подчеркивается, что хотя преобладающая часть населения приграничного с Ираном Азербайджана шииты, страна наладила общественные и дипломатические связи с Израилем.

Джонни Мур считает, что религиозные общины, обладающие свободой вероисповедования, должны учитывать озабоченность государства по поводу насилия, религиозного экстремизма и национальной безопасности и не допускать произвола.

В заключение Мур отмечает необходимость скорейшего достижения мира между Арменией и Азербайджаном.

Принципиальная и объективная позиция Джонни Мура опубликована в качестве приложения к ежегодному отчету Комиссии США по международной религиозной свободе.