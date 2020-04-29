В войсках Нахчыванского гарнизона прошли специальные сборы

В войсках Нахчыванского гарнизона проведены специальные сборы с командирами инженерных отделений.

Как сообщили в среду Day.Az в министерстве обороны, были поведены занятия по развитию навыков по индивидуальной и коллективной деятельности личного состава, выполнившего задачи по инженерному обеспечению.

Посредством имеющейся инженерной техники был обеспечен проход мотострелковых и танковых подразделений через естественные и искусственные заграждения, личный состав провел практические тренировки по взрывному делу.