https://news.day.az/politics/1229659.html В войсках Нахчыванского гарнизона прошли специальные сборы - ФОТО
В войсках Нахчыванского гарнизона прошли специальные сборы - ФОТО
В войсках Нахчыванского гарнизона проведены специальные сборы с командирами инженерных отделений.
Как сообщили в среду Day.Az в министерстве обороны, были поведены занятия по развитию навыков по индивидуальной и коллективной деятельности личного состава, выполнившего задачи по инженерному обеспечению.
Посредством имеющейся инженерной техники был обеспечен проход мотострелковых и танковых подразделений через естественные и искусственные заграждения, личный состав провел практические тренировки по взрывному делу.
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