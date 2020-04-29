В Милли Меджлис представлена новая кандидатура на должность генерального прокурора Азербайджана

В Милли Меджлис (парламент) был представлен вопрос "О согласии на назначение генерального прокурора Азербайджана".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, по представлению Президента Ильхама Алиева на должность генерального прокурора была выдвинута кандидатура заместителя генерального прокурора - начальника Управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана Кямрана Алиева.

Вопрос был обсужден в парламентском Комитете правовой политики и государственного строительства, и был рекомендован на пленарное заседание парламента.

Отметим, что Кямран Алиев - заместитель генерального прокурора - начальник Управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана, государственный советник юстиции второго класса.

Напомним, что в настоящее время Генеральным прокурором Азербайджана является Закир Гаралов.