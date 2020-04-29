Эльмар Мамедъяров провел переговоры со спецпредставителем ЕС на Южном Кавказе

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров 29 апреля провел телефонный разговор со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тоиво Клааром.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МИД страны.

Стороны обменялись мнениями о ситуации в регионе в рамках борьбы с глобальной пандемией, а также о текущей ситуации в Европейском союзе, и подчеркнули важность международного сотрудничества и солидарности в этом отношении.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили текущее состояние урегулирования армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. Министр Э.Мамедъяров проинформировал спецпредставителя ЕС о встрече министров иностранных дел Азербайджана и Армении в формате видеоконференции с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ, отметив, что формат и повестка дня переговоров остались без изменений. Он подчеркнул важность урегулирования конфликта в соответствии с нормами и принципами международного права и соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН, включая вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана и возвращение вынужденных переселенцев в свои дома.