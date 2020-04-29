Смещается ли мировой баланс сил с Запада на Восток? Аналитики все чаще задаются этим вопросом после финансового кризиса, возникшего в 2008 г. в США и принявшего мировые масштабы. Кристофер Лайн, директор по разведке и национальной безопасности в Школе администрирования и общественного управления имени Джорджа Буша-старшего при университете A&M в Техасе, в статье, озаглавленной "Смещение глобальной силы с Запада на Восток", опубликованной в 2012 году в "The National Interest", заявил, что власть Соединенных Штатов в мире ослабевает и эта сила постепенно смещается на Восток - в Китай. Международные эксперты считают, что эпоха "Pax Americana" подходит к концу, особенно на фоне растущей экономической и военной мощи Китая. В первом квартале 2020 г. в Китайском журнале международной политики, опубликованном Оксфордским университетом, обсуждается подъем Китая и сдвиг в расстановке сил в пользу Востока. Многочисленные мнения относительно сдвига мировой власти, происходящие также на фоне естественного хода истории - укрепления Востока к концу периода "Pax Romana", с последующим восстановлением с "Pax Britannica" и продолжением с "Pax Americana", за которым последовало возвращение власти вновь на Восток столетиями позже - приобретают все бóльшую значимость. Уже имеется достаточно свидетельств относительно того, что мир снова перешел на многополярную систему правления, а также, относительно появления ведущего фактора на сей раз на Востоке.

Два факта свидетельствуют об ослаблении глобальной мощи Запада на примере Азербайджана:

a) Проект Nabucco, запущенный для обеспечения энергетической безопасности Европы, так и остался всего лишь идеей, тем не менее, Азербайджан при поддержке западных партнеров смог подписать межконтинентальный проект - Южный газовый коридор.

б) В проекте TRACECA именно Азербайджан реализовал идею соединения Европы с Азией посредством железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Эти два фактора выдвигают на передний план идею о том, что на Западе иссякла та самая энергия, необходимая для поддержания глобального баланса сил.

Развитие процесса, трудности, с которыми сталкивается "Pax Americana", и шаги Китая по превращению в глобальную державу, ясно указывают на перспективу укрепления Востока на горизонте. Международные эксперты рассматривают подъем Китая на фоне распада США или наоборот. В обоих случаях мир больше не состоит лишь из одного полюса - Запада, напротив, Восток, похоже, превосходит баланс сил, и ожидается, что Китай станет ключевым игроком в новую эру. Китай в настоящее время является ведущим мировым производителем; военная мощь быстро растет - ожидается, что расходы на оборону к 2025 г. будут равны расходам Соединенных Штатов; Китай предпринимает шаги по замене доллара юанем; создал Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, а также Новый банк развития в качестве альтернативы основным рычагам мировой финансовой системы США; в противовес США, расширяет альянсы, такие как Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС;

Особого внимания заслуживает проект Китая, выступающего в качестве главного силового центра на фоне возрождения Востока, "Один пояс и один путь" (BRI). Этот проект определит экономическую и геополитическую карту мира на ближайшие 50 лет. BRI, включающий наземные, железнодорожные, морские и воздушные маршруты, а также линии электропередачи, является ключевым проектом, который завершит переход глобальной власти на Восток. Таким образом, в то время как Запад обсуждает глобальные проекты на бумаге, Восток уже преодолевает большой путь, и BRI является ярким тому примером.

Последняя карта BRI, которая объединяет два направления: морское и сухопутное, и шесть маршрутов, с главной целью построения транспортной сети из Пекина в Лондон, подтверждает предпочтение, отдаваемое Китаем проведению этого глобального проекта по наземным коридорам. Наряду с выбором альтернативного маршрута к препятствиям, создаваемым Соединенными Штатами в морском направлении, по которому у Китая исторически проходили крупные экспортные и импортные маршруты, также решающую роль играет объединение евразийских стран вокруг BRI и планы относительно формирования Пекина в качестве мировой державы.

Северный коридор - в Европу через Россию, проходя через Казахстан;

Южный коридор - в Европу посредством Турции через Иран, проходя через Центральную Азию;



В настоящее время планируется реализовать BRI посредством этих двух коридоров. Ввиду этого, есть вероятность того, что существующие возможности Азербайджана в глобальном проекте находятся под угрозой. В проекте, Азербайджан (железная дорога Баку-Тбилиси-Карс) представлен в качестве дополнительного маршрута. Однако изначально выход в Европу через Центральную Азию посредством Азербайджана - Средний Коридор - был более актуальным.

Внимание Китая к Северному и Южному Коридорам проистекает из геополитических процессов:

- Прохождение основного маршрута через Средний Коридор приведет к тому, что Россия будет оказывать влияние на страны, находящиеся на этой линии, и создаст серьезные препятствия для проекта, в то же время оно увеличивает риск совместной конфронтации исключенной из проекта Москвы и Вашингтона против Пекина, что приведет к конфликтам BRI в Евразии. Несмотря на то, что в данном проекте Китай руководствуется принципом глобальной стабильности.

- Значимость, придаваемая Китаем южному коридору через Иран, направлена на срыв планов США по изменению карт на Ближнем Востоке. Планы США в отношении Ирана и, в целом, Ближнего Востока направлены также на блокирование пути по превращению Китая в мировую державу. Иран в настоящее время является одним из источников, удовлетворяющим потребности Китая в нефти, и Пекин также хочет импортировать и иракскую нефть. Сокращение источников, которые удовлетворяют энергетические потребности Китая, означает ослабление производственного потенциала, что препятствует экономическому росту. В связи с этим Южный Коридор BRI жизненно важен для Пекина.

Подобное развертывание событий отодвигает Средний Коридор BRI на задний план, и, как и предполагает финальная карта проекта, Азербайджан занимает позицию дополнительного маршрута. Главный вопрос, который возникает в контексте интересов Азербайджана: как мы можем увеличить свою долю участия в BRI в соответствии с ходом глобальных изменений?

Азербайджан может построить стратегию параллельно в двух направлениях:

Во-первых, создание производственных мощностей в рамках BRI. Однако в данном случае необходимо правильно выбрать стратегию. У Китая есть планы по строительству производственных мощностей в странах BRI. С одной стороны, это нацелено на сокращение сроков поставки, а также производство китайского сырья в странах, более близких к европейскому рынку, а с другой, на усиление влияния Пекина через инвестиции в странах, участвующих в проекте. Создание около 120 производственных предприятий в Казахстане свидетельствует о том, что Китай начал реализацию данного плана. Однако пример Казахстана не выгоден Азербайджану. Поскольку самой большой проблемой в процессе производства является сброс отходов, и у Казахстана такие возможности имеются в связи с большой территорией. Применение этого примера в Азербайджане, особенно в тяжелой металлургии, приведет к загрязнению окружающей среды. Однако для того, чтобы не упустить возможность, мы можем выдвинуть предложения относительно отраслей с меньшим количеством отходов и отдать большее предпочтение легкой промышленности.

Во-вторых, Азербайджан может сыграть роль спасителя в возможных кризисах, которые могут возникнуть при транспортировках в Европу. Возникновение подобного кризиса неизбежно, так как противостояние с США продолжается в северном коридоре BRI (Россия) и южном коридоре (Иран). С этой точки зрения неизбежно будут возникать препятствия и задержки при транспортировке товаров через Северный и Южный коридоры. Выход из этой проблемы заключается в том, чтобы доставлять товары в Азербайджан по Северному и Южному коридорам, экспортировать их в Турцию по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс и далее на европейский рынок. Международный транспортный коридор Север-Юг очень важен в этом контексте. Выделение льготного кредита в размере 500 миллионов долларов на строительство участка Рашт-Астара на пути Казвин-Рашт-Астара, являющемся значимой частью транспортного коридора Азербайджана, строительство и ввод в эксплуатацию 8,7-километрового железнодорожного моста Астара (Азербайджан) -Астара (Иран), который соединит железные дороги Азербайджана и Ирана, является стратегическим шагом. В качестве продолжения этого процесса Азербайджан должен уделить особое внимание транспортному коридору Север-Юг в качестве приоритета для повышения своей роли в BRI. Учитывая возможность того, что Средний Коридор может стать актуальным, в качестве одного из альтернативных путей следует также рассматривать осуществление транспортного коридора Восток-Запад.

Бильгин