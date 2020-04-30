Внесены изменения в повестку заседания Милли Меджлиса

Внесены изменения в повестку дня заседания Милли Меджлиса, которое состоится 1 мая.

Как сообщил АПА глава пресс-службы Милли Меджлиса Акиф Тевеккюльоглу, в повестку  включен вопрос "О согласии на назначение на должность генерального прокурора Азербайджанской Республики", передает Day.Az.

Таким образом, число вопросов, вошедших в повестку заседания, достигло 27.