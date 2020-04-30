Вахдет Султанзаде: У Азербайджана и Туркменистана впереди – блестящие перспективы

Летом 2020 года Азербайджан и Туркменистан отметят 28-летие установления дипломатических отношений. В последние годы две страны ускоренными темпами развивают двустороннее сотрудничество - в первую очередь благодаря эффективному личному взаимодествию своих лидеров - Президентов Ильхама Алиева и Гурбангулы Бердымухамедова. Взаимные визиты глав двух государств стали импульсом для укрепления азербайджано-туркменских отношений.

О нынешнем уровне двустороннего сотрудничества между Баку и Ашхабадом и динамике двустороннего сотрудничества Day.Az беседует с известным азербайджанским дипломатом, бывшим чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Туркменистане и Афганистане Вахдетом Султанзаде.

- Вы - легендарный дипломат и один из самых авторитетных экспертов по таким важнейшим для Азербайджана странам, как Иран, Турция, Туркменистан и Афганистан. Безусловно, что нынешняя динамика развития отношений между Баку и Ашхабадом базируется на определенном фундаменте, базе - как бы вы ее охарактеризовали?

- Наши народы на протяжении многих веков живут, трудятся, поддерживают друг друга, помогают друг другу. На всех этапах становления наших государств мы всегда оказывали и оказываем друг другу всяческую поддержку. Разумеется, что историческая, культурная общность наших народов, наше тюркское происхождение и общая история формируют основу для исключительно добрососедских, партнерских отношений.

Я хочу подчеркнуть, что отношения между нашими странами совершенно не ограничиваются только этой территориальной, культурной близостью! Современные Азербайджан и Туркменистан - самостоятельные, независимые государства, ведущие эффективную политику в самых разных направлениях. Поэтому неудивительно, что важнейшей составляющей двустороннего сотрудничества в последние годы стало взаимодействие в экономике: в частности, в энергетике, сфере транспорта и грузоперевозок, телекоммуникациях и многих других.

Да, были и определенные трудности - но ведь даже между братьями иногда возникают разногласия. И в 90-е годы, и позднее между нашими странами возникали определенные вопросы - но как и соответствует братскому духу наших отношений, все эти вопросы нашли свое решение. Конечно, исключительная роль в том, что нашим странам удалось преодолеть все разногласия, принадлежит лидерам Азербайджана и Туркменистана, Ильхаму Алиеву и Гурбангулы Бердымухамедову. Мудрая политика глав наших государств, их взаимные визиты и тесные личные контакты привели к тому, что сегодня мы можем говорить о стратегическом характере азербайджано-туркменского партнерства.

- Энергетика, безусловно является одним из самых важных направлений двустороннего сотрудничества. Что можно сказать о перспективах в этой сфере?

- За годы независимости Азербайджан проделал огромный путь развития. За последние 15 лет удалось выстроить беспрецедентную инфраструктурную сеть, которая вывела азербайджанские энергоресурсы на мировой рынок - это, в свою очередь, принесло в нашу экономику миллиардные инвестиции и огромные валютные поступления, что дало Азербайджану так необходимые для дальнейшего развития ресурсы. Нет нужды подробно упоминать, эти названия и так у всех на слуху: Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, а также Южный газовый коридор, прибавшийся к первым двум проектам в последние годы. Одним словом, благодаря инициативе и политической воле Президента Ильхама Алиева на нашей территории, а также в Грузии и Турции была выстроена масштабная инфраструктура, которая работает как часы, снабжая наших европейских партнеров и потребителей.

Туркменистан, как и Азербайджан - страна, богатая полезными ископаемыми. И, безусловно, так же как и мы, они делают серьезную ставку на углеводородный экспорт. Ни для кого не секрет, что один из важнейших и для Баку, и для Ашхабада в этом смысле регионов - страны Европы. У Туркменистана есть несколько потенциальных маршрутов для выхода на европейские рынки, но самым потенциально выгодным для Ашхабада был, есть и будет маршрут через Азербайджан. Говоря об этом, я конечно, имею в виду инициативу прокладки Транскаспийского трубопровода по дну Каспийского моря. Этот проект, несмотря на все сложности, открывает огромные перспективы для туркменского газа на мировых рынках. Долгожданное решение вопроса о статусе Каспийского моря, думаю, придаст дополнительный импульс этой инициативе, и в самом ближайщем будущем мы увидим, как по трубам Южного газового коридора потечет и туркменский газ. Реализация этого проекта станет очередной славной странице в истории нашего сотрудничества.

- А что насчет сотрудничества в ненефтяной сфере? В последнее время все больше внимания уделяется развитию международных транспортных магистралей...

- И Баку, и Ашхабад не ограничиваются только энергетикой. В ходе переговоров между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Гурбангулы Бердымухамедова, которые состоялись в марте этого года в рамках визита туркменского лидера в Баку, было подчеркнуто, что сотрудничество между двумя нашими странами должно развиваться по всем направлениям. Свидетельством тому стали и многочисленные, более 20-ти, подписанные по итогам визита документы. Все они касались самых разных сфер - не связанных с энергетикой. Речь и сотрудничестве между управлениями гражданской авиации Азербайджана и Туркменистана, и меморандум, предусматривающий прокладку фибер-оптической магистрали по дну Каспийского моря, и многие другие направления. Отмечу, что еще раньше, в прошлом году наши страны договорились об активизации сотрудничества в области транспорта, транзита и логистики. Что же касается авиасообщения, то считаю, что открытие прямого авиасообщения между нашими странами придаст серьезный импульс двустороннему сотрудничеству. Надеюсь, что уже в ближайшей перспективе такие рейсы появятся - и будут регулярными. Это подстегнет и взаимный туризм, и деловые контакты.

Президент Ильхам Алиев отмечал, что за последние полтора года наши страны проделали большой путь в деле укрепления нормативно-правовой базы для нашего сотрудничества. Стоит упомянуть и то, что Туркменистан и Азербайджан в предыдущие годы проделали огромную работу для создания современной транспортной инфраструктуры и логистических возможностей.

Не было какой-либо запланированной координации действий двух правительств в этом направлении, но так сложилось, что Баку и Ашхабад фактически параллельно вели работу в одном и том же направлении. Почти одновременно были открыты крупные международные порты в Аляте и Туркменбаши. Их интеграция сыграет на руку не только нашим странам, но и всему огромному евразийскому пространству. Об этом говорил и Президент Ильхам Алиев - на переговорах со своим туркменским коллегой наш Президент подчеркнул, что будут приняты дополнительные меры по созданию инфраструктурных возможностей и созданию условий для увеличения грузопотока. "В силу тесного взаимодействия и добрых отношений с соседями мы, естественно, будем привлекать больше грузоотправителей из соседних государств и по существу создадим новый транспортный коридор, который простирается на тысячи километров. Тем самым создадим благоприятные условия для дальнейшего развития наших стран и укрепим региональное сотрудничество", - заявил Президент Азербайджана.

Возможности перевозок Туркменбашинского международного морского порта, не считая перевозку нефтепродуктов, составляют приблизительно 17 миллионов тонн, в том числе обработка 400 тысяч контейнеров. В Бакинском международном морском порту Алят, расположенном в 80 километров северо-западнее Баку и находящемся на одной параллели с Туркменбашинским портом, имеются возможности для обработки 15 миллионов тонн груза, в том числе 100 тысяч контейнеров. Уже в 2014 году между портами Алят и Туркменбаши было налажено паромное сообщение. Для Азербайджана и Туркменистана растущий транзит по маршруту Восток-Запад превращается в важнейший транспортный и логистический узел, который будет жизненной артерией с современной инфраструктурой, крупными инвестициями, обеспечивающими прекрасные условия для работы.

Азербайджан и Туркменистан сделали выигрышную ставку на рост грузооборота, на логистику и транзит. Успех международных транспортных коридоров, таких как Лазуритовый коридор, Восток - Запад и Север-Юг, стали лишним подтверждением правильности той мудрой стратегии, которую избрали Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов. Кроме того, Туркменистан проявляет заинтересованность в использовании возможностей реализованной при участии Азербайджана железной дороги Баку - Тбилиси - Карс для доставки своих и транзитных грузов в Турцию и далее с выходом на Европу. От роста транзитного потенциала выиграют все - и в Европе, и в Азии, и конечно же, в Азербайджане и Туркменистане.

- Совсем недавно в СМИ была опубликована информация о том, что в Астраханской области РФ была открыта туркменская школа. В ходе мероприятия глава МИД Туркменистана, заместитель председателя Кабинета министров Рашид Овезгельдыевич Мередов высказал мысль о том, что подобные мероприятия продиктовано стремлением укрепить и расширить культурные, гуманитарные и образовательные связи. Как Вы считаете, насколько актуальны гуманитарные связи между Азербайджаном и Туркменистаном сегодня? Какие есть перспективы?

- Безусловно, можно только приветствовать открытие туркменской школы в РФ - где традиционно много выходцев из Туркменистана. Всем им конечно же будет полезно и приятно, что их дети получают образование в школе, которая является своего рода частичкой их Родины в России. Несомненно, что эта идея Гурбангулы Бердымухамедова имеет большой потенциал. Считаю, что и в Азербайджане было бы замечательно реализовать подобный проект. Жители Туркменистана часто приезжают в нашу страну, трудятся здесь - конечно, культурные центры, школы и другие подобные объекты были бы очень востребованы. То же самое касается и азербайджанских культурных центров, школ в Туркменистане.

Наши народы связаны мощнейшим общим историческим прошлым, общей тюркской идентичностью. Если хотите, эта общность вшита в наш культурный код. И мы просто не можем не учитывать это. Баку и Ашхабаду намного легче найти общий язык друг с другом - в том числе благодаря этому "генетическому" взаимопонимаю, связям, которые скрепляют наше братство многие века.

- Разговор об общем прошлом плавно подводит нас к вопросу о будущем. О перспективах ...

- С каждым годом наши страны сотрудничают все более и более активно. Достаточно обратить внимание на цифры - в 2019 году по сравнению с 2018 годом двусторонний товарооборот увеличился на 40 процентов. Это очень большой шаг вперед. К сожалению, в текущем году случилась пандемия, вызвавшая серьезнейший кризис во всем мире - и это неизбежно скажется и на торговле между нашими странами. Но важно, что потенциал сотрудничества Азербайджана и Туркменистана поистине огромен - он реализован совсем не до конца. Мы имеем массу перспективных направлений и возможностей. Да, сейчас есть проблемы, связанные с проблемой коронавируса, с перепадами на мировых фондовых биржах. Но в скором времени "распогодится", эти проблемы решаемы, и снова станут актуальны вопросы нашего двустороннего взаимодействия. И я уверен, что ни Баку, ни Ашхабад не упустят такие замечательные возможности, которым обладают наши страны. Мы еще увидим и амбициозные инициативы, и совместные проекты - в энергетике, в транспорте, в туризме и других отраслях. Залог уверенности в этом - серьезная политическая воля Президентов Ильхама Алиева и Гурбангулы Бердымухамедова. Благодаря усилиям и мудрости наших лидеров наши страны добьются впечатляющих успехов - и никакой коронавирус, никаких глобальные проблемы не смогут этому помешать.

- Спасибо!



Э. Ибрагимов