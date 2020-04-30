Между Азербайджаном и Узбекистаном крепкие исторические и социокультурные связи.

Об этом сказал Trend политэкономист, доктор философии (Ph.D), докторант Университета Цукуба (Япония), специалист в области социальных инноваций и инноваций в государственном секторе Бахром Раджабов, передает Day.Az.

Эксперт оценивает отношения между Узбекистаном и Азербайджаном как достаточно хорошие: "Они были доброжелательными ранее, остаются таковыми и по сей день. А двусторонние контакты на высшем уровне приобрели новый импульс, особенно, после решения Узбекистана присоединиться к Совету сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета). Символично, что первое для Узбекистана участие в саммите Тюркского совета в качестве полноправного члена, состоялось в столице Азербайджана, городе Баку. Взаимоотношения между нашими странами стали обозначаться новыми перспективами для сотрудничества с учетом интересов всего Южного Кавказа и Центральной Азии".

По его словам, перспектив для дальнейшего развития отношений между Узбекистаном и Азербайджаном много: "Известно, что в экономическом сотрудничестве у нас наблюдается прогресс. Товарооборот между нашими странами растет, и есть потенциал поднять его на уровень 1 миллиарда долларов США и больше в будущем. В прошлом году в Ташкенте был организован бизнес-форум с участием азербайджанских бизнесменов, Ташкент присоединился к железнодорожным проектам, есть планы по совершенствованию сотрудничества в области цифровизации стран и регионов, включая Азербайджан и Узбекистан. Это позитивная повестка дня для обеих стран и народов. Отдельно можно говорить о накопленном опыте военного и политического сотрудничества между нашими странами. Таким образом, в межгосударственных отношениях наблюдается стабильность с прицелом на развитие".

Эксперт отметил, что между Ташкентом и Баку есть заинтересованность в сотрудничестве в производстве электротехнических и текстильных товаров: "Азербайджанская сторона желает получить опыт Узбекистана в сферах хлопководства, шелководства, производстве и дистрибуции ковров. Особый интерес наблюдается в развитии транспортного коридора. После строительства современного морского порта в Азербайджане и реконструкции железных дорог, а также введения в эксплуатацию новой международной ветки Баку-Тбилиси-Карс, соединяющей железнодорожные сети Азербайджана, Грузии и Турции, страна видит предпосылки для расширения взаимодействия со странами Центральной Азии, в том числе с Узбекистаном. Участие в такого рода проектах выгодно для всех стран. Это позволит интенсифицировать торговлю, послужит драйвером для экономического развития через доступ к новым рынкам".

Также Бахром Раджабов положительно оценил отношения между нашими странами в гуманитарной сфере: "В странах активно работают культурные центры, открыты памятники Низами Гянджеви в Ташкенте и Алишеру Навои в Баку. По словам посла Азербайджана в Узбекистане Гусейна Гулиева, "в культурном центре можно изучать азербайджанский язык, созданы музыкальная группа "Азербайджан" и танцевальный ансамбль "Азербайджан гызлары", на территории центра существуют три музея". Между нашими странами есть крепкие исторические и социокультурные связи. Мы также знаем о решении Президента Азербайджана Ильхама Алиева об отправке в Ташкент гуманитарного груза для помощи в период пандемии коронавируса. Всё это создаёт положительный фон для развития гуманитарных отношений и в будущем".