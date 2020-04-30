Эльман Мамедов: Жители Азербайджана должны быть осторожны и ответственны, несмотря на смягчение режима карантина

Жители Азербайджана должны быть осторожны и ответственны, несмотря на смягчение режима карантина.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльман Мамедов.

По его словам, необходимо делать соответствующие выводы, наблюдая минимум за тем, что происходит в Италии и России: "Несоблюдение правил карантина привело к большой трагедии в этих странах. Азербайджанское государство предприняло все необходимые меры для защиты от коронавируса, призвало граждан к самоизоляции, был введен особый карантинный режим, в связи с чем количество зараженных и скончавшихся оказалось не так велико. Но это не значит, что в стране уже нет угрозы заражения. Правила карантина стали смягчаться, на улицах становится больше людей, разрешена работа ряда объектов. Но люди должны быть более внимательны".

Депутат отметил, что необходимо придерживаться рекомендаций ВОЗ, наблюдать за процессами, которые происходят в мире. Печальная статистика и в целом ситуация мировых держав должна быть для людей поучительной. США и развитые европейские страны сильно пострадали от пандемии: "Поэтому следует делать выводы. Статистика двух последних дней в Азербайджане показала, что число зараженных почти приравнялось к числу выздоравливающих. Нам необходимо быть более осторожными после того, как стали смягчаться правила карантина, а также после отмены карантина в будущем. Людям старше 65 лет нельзя выходить из дома, а остальным выходить без особой надобности, следует соблюдать социальную дистанцию в два метра. Это необходимо для нас и наших близких. Правила карантина должны соблюдать все, и, оставаясь дома, мы должны победить этот вирус".