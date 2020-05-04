Питер Тейс: Азербайджан в равной степени обеспечит права человека обеих общин Нагорного Карабаха после восстановления территориальной целостности

Азербайджан в равной степени обеспечит права человека обеих общин Нагорного Карабаха после восстановления территориальной целостности.

Об этом сказал Day.Az американский эксперт, стратегический советник по международным делам правительств, университетов и корпораций в Европе и Америке Питер Тейс, комментируя провокационную статью репортёра Доминика Истрате, опубликованную в журнале Emerging Europe.

"В своей статье репортёр Доминик Истрате с большой помпой пропагандировал так называемые "всеобщие выборы", прошедшие в Нагорном Карабахе, который является суверенной территорией Азербайджана. Это "выборное" шоу было организовано армянскими зачинщиками этнических чисток и геноцида, совершенных против ни в чем не повинных граждан Азербайджана в течение последних трех десятилетий", - сказал американский эксперт.

Питер Тейс отметил, что, в то время, как западные державы делают вид, что армяно-азербайджанский вооруженный конфликт застопорился и находится в состоянии неопределённости, в действительности наблюдается обратная ситуация.

"Именно вооруженные силы Армении проводят регулярные разведывательные операции и ежедневно нарушают режим прекращения огня на линии соприкосновения, превращая Южный Кавказ в опасную горячую точку, которая может привести к значительным беспорядкам в остальной части Европы. Тем не менее, в своей статье Истрате освещает текущее состояние региональной безопасности на Южном Кавказе с помощью дезинформации, создавая впечатление, что этническая и социальная структура Нагорного Карабаха не изменилась за последние четыре десятилетия. Действительно, при публикациях такого рода мы являемся свидетелями пугающего раскола между принципами международного права и людьми, называющими себя "журналистами", которые отказываются сохранять профессиональную этику и публикуют статьи о "выборах", которые по сути являются фарсом", - сказал эксперт.

Статья Истрате является ярким свидетельством нарушения профессиональных стандартов журналистики и, прежде всего, оказывает поддержку группировке военных преступников, чьи действия запятнаны жестокими злодеяниями и преступлениями, совершенными против ни в чем не повинных гражданских лиц, женщин и детей Азербайджана.



По его словам, Истрате в своих позорных умозаключениях грубо отверг концепцию суверенитета национального государства и действенным образом узаконил политическую траекторию преступников армянского происхождения, которые должны предстать перед судом за злодеяния против человечества.

"Статья Доминика Истрате перечит Вестфальской системе международных отношений и опровергает понятие государства, основанного на принципах Вестфальского мира (суверенных государств). Нет никакого сомнения в том, что эта статья вызвала путаницу и душевную боль, учитывая, что ее содержание основано и сосредоточено только на "политических действиях", предпринятых на оккупированной территории Азербайджана, и является явным нарушением как международного, так и гуманитарного права. Фактически, Армения состряпала вымышленные "всеобщие выборы" на оккупированных территориях Азербайджана, в то время как такие "журналисты" как Истрате намеренно прокладывают минное поле дезинформации, пытаясь на этом нажиться. Однако он забывает простую истину: "Не рой яму другому - сам в неё попадёшь"", - отметил Тейс.

Он отметил, что, в частности, в статье освещается предвзятая информация, искаженные исторические факты и продвижение режима, который не признан Генеральной Ассамблеей ООН и который должен предстать перед судом за совершение военных преступлений против гражданского населения Азербайджана.

"Единственная положительная оценка в этой статье - это осуждение игнорирования режимом компонента общественного здравоохранения и проведение так называемых "выборов" именно в период продолжающейся эпидемии, которая может нанести еще больший вред и увеличить число случаев заражения COVID-19.В заключении хочу подчеркнуть, что единственным законным представителем Нагорного Карабаха является председатель Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев.

На случай, если Доминик Истрате не знает: Нагорно-Карабахский регион Азербайджана готов к более обширному межобщинному диалогу с армянской общиной во имя мира и экономического прогресса. Нет сомнений в том, что территориальная целостность Азербайджана будет полностью восстановлена ​​в самое ближайшее время, а права человека и гражданские свободы обеих общин Нагорного Карабаха будут в равной степени защищены на самом высоком уровне в соответствии с Конституцией Азербайджана", - подытожил эксперт.

Абдул Керимханов