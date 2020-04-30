Начались тренировки подразделений ПВО Азербайджана

Согласно утвержденному министром обороны Азербайджана плану боевой подготовки на 2020 год, на общевойсковом полигоне проводятся тренировки подразделений противовоздушной обороны (ПВО), сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Основной целью проведения тренировок является совершенствование навыков личного состава подразделений по управлению зенитно-ракетными комплексами (ЗРК).

В ходе тренировок боевые расчеты выполняют нормативы по выводу к стартовой позиции и подготовке к боевому применению ЗРК "İldırım".