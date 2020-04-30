https://news.day.az/politics/1229820.html Начались тренировки подразделений ПВО Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
Начались тренировки подразделений ПВО Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
Согласно утвержденному министром обороны Азербайджана плану боевой подготовки на 2020 год, на общевойсковом полигоне проводятся тренировки подразделений противовоздушной обороны (ПВО), сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.
Основной целью проведения тренировок является совершенствование навыков личного состава подразделений по управлению зенитно-ракетными комплексами (ЗРК).
В ходе тренировок боевые расчеты выполняют нормативы по выводу к стартовой позиции и подготовке к боевому применению ЗРК "İldırım".
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