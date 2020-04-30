Президент Ильхам Алиев поговорил с Закиром Гараловым по телефону
30 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поговорил по телефону с Закиром Гараловым.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В ходе телефонного разговора глава государства подчеркнул, что Закир Гаралов, срок полномочий которого в должности генерального прокурора истек, преданно служил на этом посту принципам государственности Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, отметил работу, проделанную им в области усовершенствования работы органов прокуратуры в период своей президентской деятельности.
Выразив глубокую признательность за оценку его деятельности, Закир Гаралов сказал, что всегда будет поддерживать успешную политику, осуществляемую Президентом Азербайджана.
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