Президент Ильхам Алиев поговорил с Закиром Гараловым по телефону

30 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поговорил по телефону с Закиром Гараловым.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В ходе телефонного разговора глава государства подчеркнул, что Закир Гаралов, срок полномочий которого в должности генерального прокурора истек, преданно служил на этом посту принципам государственности Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, отметил работу, проделанную им в области усовершенствования работы органов прокуратуры в период своей президентской деятельности.

Выразив глубокую признательность за оценку его деятельности, Закир Гаралов сказал, что всегда будет поддерживать успешную политику, осуществляемую Президентом Азербайджана.