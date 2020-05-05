Армяне сегодня, как и сто лет назад, против российской государственности

Армянская диаспора становится головной болью для России. Происходящее в последнее время на юге РФ все больше тревожит россиян, о чем можно судить по публикациям в российских СМИ. Поддерживаемый должностными лицами армянской национальности беспредел, сепаратистские и националистические настроения, разжигаемые диаспорой, негативно влияют на криминогенную обстановку и начинают угрожать национальной безопасности России.

Сегодняшняя ситуация с армянской диаспорой в России - не первый пример в истории. Разница лишь в том, что в царские времена в отношении армянских националистов и армянской церкви были приняты жесткие меры.

Об этом сказал Day.Az доктор юридических наук, профессор Намик Алиев.

"Позволю себе напомнить. Еще в 1882 году царь Александр III принял решительные меры против армянского национализма и дал соответствующее указание министру внутренних дел Толстому. В рамках этих мер в 1885 году было закрыто 160 армянских приходских школ. В конце 1880-х распоряжением правительства почти все армяне были уволены с высоких государственных должностей. В марте 1889 года вышел царский указ об исключении истории и географии Армении из школьных учебных планов", - сказал азербайджанский ученый.

Намик Алиев отметил, что чуть позже, в 1897 году, князь Григорий Голицын обратил внимание царя на опасную тенденцию. Речь шла о том, что в Тифлисе и Баку армяне захватили всю власть, "слишком многое о себе возомнили", и "армянская церковь способствует революционизированию местного населения". Вследствие этого он наложил секвестр на имущество армянских церквей и издал указ о полном отстранении армян от участия в городских выборах. А в 1902-ом году русский царь Николай II издал указ о конфискации имущества армянской церкви и о закрытии армянских школ. Русская Православная Церковь предала ее анафеме.

По словам Алиева, к сожалению, Голицын, заботившийся о безопасности российского государства, поплатился за это жизнью. В октябре 1903 года член партии "Гнчак" тяжело ранил царского наместника на Кавказе Голицына. Получивший кинжальные удары в голову, он вскоре скончался. По ходившим тогда слухам, террористы вынесли решение обезглавить князя и выставить его голову на Ереванской площади в Тифлисе.

"Накануне Первой русской революции во многих армянских церквях и приходах по всему Кавказу были обнаружены тайники оружия, боеприпасов, нелегальные типографии. Царское самодержавие поняло, что так называемые "стихийные" волнения на Кавказе управляются из-за рубежа и осуществляются через армянские организации, главным образом через "Дашнакцутюн".

Череда покушений армянских террористов на государственных чиновников вынудила Николая II запретить "Дашнакцутюн" за систематическую подрывную деятельность. Эти жесткие меры были адекватным ответом на коварные намерения дашнаков подорвать устои российской государственности", - отметил Намик Алиев.

По его словам, сегодня история повторяется, и российским властям не следует смотреть сквозь пальцы на "шалости" армянских националистов.

Лейла Таривердиева